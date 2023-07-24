基隆市中正區祥豐街的國軍祥豐營區24日下午3時許，突然傳出爆炸聲，疑似是營區內存放的120迫砲彈因不明原因發生爆炸，造成9名官兵受傷，1名重傷送三總基隆分院正榮院區、另外有1名重傷及5名輕傷送往基隆長庚，而國防部長邱國正聞訊後也趕抵長庚醫院探視傷兵，稍早國防部陸軍司令最新說明也曝光。

國防部長邱國正趕抵醫院關心傷兵。(翻攝畫面)

國防部長邱國正聽聞官兵受傷後，於晚間相繼前往兩位士兵所在的三總醫院與基隆長庚醫院，只見他身穿一身迷彩軍裝，與軍方高層快步走向病房，同時向長庚醫師了解官兵傷勢的情形。

陸軍司令部稍早也發布新聞稿進一步說明，指出「基隆彈藥分庫今日編組彈檢人員，執行馬祖回運彈藥檢分例行作業時彈體炸裂，造成檢分作業區附近人員受傷。事件發生後，單位除立即將受傷官兵後送急救，並封鎖現場、停止作業；責派彈藥處等人員赴現場，偕同國防部相關單位調查、鑑定肇因」。

陸軍司令部強調，已成立專案小組詳查事發經過，完整釐清後，將盡速對外公布；同時運用軍醫體系專業能量，盡全力救治受傷官兵，並提供家屬相關協助。

據了解，陸軍第六軍團指揮部轄屬基隆彈藥分庫今（24）日下午3時許於彈藥庫房外，執行彈藥檢整作業時，其中1枚120公厘迫砲彈不明原因爆炸，造成9名官兵受傷，傷者分別是盧姓一兵、王姓一兵、周姓一兵、戴姓上兵、梁姓上兵等5人輕傷，尹姓上士、洪姓中士等2人重傷。

其中1名洪姓中士傷勢較為嚴重，下午3時45分，由軍方送往基隆長庚醫院急診，並於4時10分送至手術室進行處置，長庚醫院急診室表示，病患到院時意識不清，左手明顯炸傷，右側大腿穿刺傷出血，經急救後，送開刀房處理。另外5名傷患傷勢較為輕微，多半為擦傷、耳鳴或頭暈，陸續進行傷口包紮與檢查中，後續觀察傷者之狀況，續予必要醫療處置。

而尹姓上士被救護車送往三總基隆分院正榮院區，三軍總醫院基隆分院副院長劉瑞盟表示，尹姓上士到院時尚可對談，臉部和雙手有2度至3度燒燙傷，其中左手遭嚴重炸傷，骨頭和韌帶外露，經插管和包紮止血後，轉送三軍總醫院內湖總院治療。據送醫受傷官兵指稱，當時正在戶外整理炮彈，卻突然爆炸，造成多人受傷。