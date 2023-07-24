台中南區驚傳有民眾停在園道的自小客車遭大王椰子砸損。（市議員羅廷瑋提供／馮惠宜台中傳真）

新北驚傳冷氣機砸落造成22歲女大生慘死意外，台中市議員羅廷瑋今（24日）指出，台中南區近日也發生數起大王椰子大型葉片掉落、芒果果實掉落砸壞汽車及行人的事件，盼市府可以積極處置；對此，台中市建設局回應，對於民眾車輛受損將負責到底，將聯繫當事人全力協助國賠事宜。

羅廷瑋表示，自己接獲南區里長和民眾陳情，在南和路園道旁的芒果樹近期發生果實掉落砸壞民眾車輛及砸到長輩的案例，過沒幾天又有民眾舉報在精武路圖書館旁的椰子樹整面樹葉掉落，大型落葉及果實若是砸到人後果不堪設想，掉落到地面的果實更是機車族的殺手。

羅廷瑋議員表示，大王椰子樹及果樹許多都是在早期作為路樹綠美化栽種植物，但是隨著時代的演變，人車密集，已經有諸多縣市把這樣的不適宜樹種移植，使其不再擔任路樹的角色。

羅廷瑋議員呼籲台中市政府要再通盤檢討市內尤其是人口稠密區內的大王椰子樹、芒果、龍眼等其他果樹的移植計畫，杜絕憾事再次發生。

建設局表示，對於民眾車輛受損將負責到底，聯繫當事人全力協助國賠事宜。經查該園道周邊種植芒果樹、龍眼樹計11株，種植年份已久，可能是早期園道闢建時保留的既有樹種，果實成熟掉落確有公共安全疑慮，因此建設局每年度於果實熟成前，均會將果實摘除，近期已於7月18日完成果實摘除作業，降低公安疑慮。

建設局也說，因果樹非屬市府行道樹建議種植樹種，目前已與地方討論及溝通，正提報南和園道果樹移（換）植計畫，以換植適宜行道樹的樹種，在尚未完成換植作業前，將持續加強巡查及移除果實。

建設局強調，除了果樹及大型落葉樹種，配合於落果期加強修剪外，建設局也於颱風季節前(7至9月)配合防颱防災作業，以及防汛期間(4至6月)完成喬木防颱修剪，今年累計已修剪1萬6013株，以降低風災樹木斷折倒伏風險。