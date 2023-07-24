取自賴清德臉書

中度颱風杜蘇芮發布海上警報，蔡英文總統與副總統賴清德今晚呼籲國人提高警戒、慎防災害！蔡英文表示，杜蘇芮颱風很可能是4年來，影響台灣最大的颱風，政府各單位都嚴陣以待。她也要請國人持續注意中央氣象局發布的颱風動向預測。

蔡英文透過臉書表示，中度颱風杜蘇芮海上警報發布，請大家做好防颱準備！根據中央氣象局預報，明天很有可能會發布陸上颱風警報。杜蘇芮颱風在本周三、四(7／26、27)時，對台灣的影響最為明顯，全台各地都要嚴防強風豪雨。

她說，杜蘇芮颱風很可能是4年來，影響台灣最大的颱風，政府各單位都嚴陣以待。她也請國人持續注意中央氣象局發布的颱風動向預測，出門記得攜帶雨具，注意行車安全，避免前往海邊。尤其是住在山區或低窪地區的朋友，更要保持高度警戒。

賴清德也表示，根據氣象局預測評估，杜蘇芮颱風已於昨晚轉為中颱，今日晚間8點半已發布海上颱風警報，並預計於明（25）日白天發布陸上警報。

他說，目前杜蘇芮逐漸接近台灣海峽，將對東半部（蘭嶼、綠島）、基隆北海岸、恆春半島帶來一定風浪。對此，防救災人員、相關機具等防災措施，中央及各地方政府都已做好準備，隨時應變颱風最新動態。

他也提醒國人，颱風來襲，應避免進行水域活動。海上作業的朋友及船隻，也要預先做好防颱措施。「請大家持續關心最新氣象消息，謹慎防範災害、注意出入平安！」