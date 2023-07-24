2023福岡世界游泳錦標賽24日進入大會第2天賽程，台灣選手傳回捷報，男子仰式好手莊沐倫在100公尺仰式預賽游出54秒95，刷新自己保持的全國紀錄，更成為台灣史上首位100仰游進55秒內的選手，成績也是這次世錦賽亞洲第4傑，對於個人接下來成都世大運、杭州亞運爭奪獎牌增添信心。

莊沐倫在108年全中運創下的男子100公尺仰式全國紀錄55秒11，這項紀錄高懸4年，再度由他自己突破，他的教練許志傑也受到振奮，表示莊沐倫在今年全大運後經歷一陣小低潮、休息一陣子，直到世錦賽3周前才恢復訓練，重點也都擺在世大運和亞運的50公尺仰式，能在大型賽事世錦賽100仰游出佳績，對接下來的50仰更有信心，「目標就是破全國、搶獎牌！」

本屆游泳世錦賽男子100公尺仰式莊沐倫預賽排在第4組出賽，54秒95位居分組第2，在總成績中位居第28，可惜未能晉級準決賽，但在這次世錦賽排在中國大陸徐嘉余52秒87、日本入江陵介53秒98及韓國李柱浩54秒21之後，在亞洲選手中名列第4。