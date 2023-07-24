颱風「杜蘇芮」逐步近逼，預估北台灣受外圍環流影響將有較大雨勢發生。台北市環保局24日表示，各區清潔隊已針對北市179處易積淹水處，進行溝渠加強複檢及清疏工作。另也針對市場、夜市、餐廳、工地等處加強巡檢清疏。

環保局說明，為有效確保排水通暢，除針對溝渠清疏，也針對易積淹水地區例如市場、夜市、餐廳及工地等一併加強巡檢清疏，期能有效降低積淹水情形，達到減災成效。

為因應本次颱風，環保局自22日起至今已巡查486處，動員巡查及清理人次634人，動員機具196車次。現有清潔車輛機具計1000餘部，清潔人員計4500餘人，將能迅速執行北市救災與災後復舊作業，確保防災和復舊工作順利進行，維護市容整齊乾淨。

環保局呼籲，台北市恐有豪大雨發生，如發現水溝蓋上有雜物堵塞或積水不退時，請協助順手撿拾清除，或撥打1999通報各區清潔隊處理，以保持溝渠排水順暢，有效防災，保障生活環境安全。