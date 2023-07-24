泰國為泰黨近日從國會最大黨前進黨手中接過組閣權後，便積極與保守派各政黨聯繫，邀請各黨前往為泰黨總部大樓商談組閣事宜。然而，此舉引發了民眾的不滿，認為為泰黨背叛了民主派盟友。對此，多家咖啡店宣布取消售賣薄荷巧克力，以表達對為泰黨與保守派合作的反對態度。

據《泰國頭條新聞》報導，薄荷巧克力是為泰黨總部咖啡廳「Deer Bunny」推出的一款飲料。近兩天，為泰黨黨魁崇南與泰自豪黨、團結建國黨、國家發展黨等保守派代表在為泰黨總部咖啡廳點了薄荷巧克力，並在拍照時擺出「乾杯」的姿勢。因此，泰國網友戲稱這些保守派政黨與為泰黨為「薄荷巧克力盟友」。

「Deer Bunny」咖啡廳隨後在其官方平台發布消息稱，「急！本店從今日起取消售賣薄荷巧克力。」相關消息隨後引發網友熱議。店家在回复網友的評論中表示，「我相信很多人應該不想再點它了」、「現在，人民的需求降低了，我糾結了一秒是繼續購買原材料還是取消售賣，最終決定還是取消售賣吧」、「謝謝大家的支持，但我真的只是因為不想虧本，買了原料又賣不出去，這個負擔就落在我們自己頭上了。」

除了「Deer Bunny」咖啡廳，泰國其他咖啡廳也紛紛發布消息稱，將暫時取消售賣薄荷巧克力，這一舉動得到了大量網友支持。