新北市長侯友宜（中）24日赴淡水視察北部萬安46號防空演習，了解民眾躲避防空警報情形。（黃世麒攝）

新北市長侯友宜（中）24日赴淡水視察北部萬安46號防空演習。（黃世麒攝）

112年軍民聯合防空「萬安46號」演習北部地區在今日(24)日下午1時30分至2時實施，行政院動員會報國防部全動署人力動員處簡任處長朱森村、演習統裁部副統裁官警政署副署長詹永茂，也親赴現場指導；新北市長侯友宜表示，新北市的人口是全台最多，面積幅員遼闊，因此要充分演練，強化民眾的自保能力。

他強調，年度的萬安演習非常重要，尤其如今在兩岸之間、台海區域不是很穩定的時刻，需要不斷強調全民參與、全民國防的目標，新北市府為加強市民、國人的保護，建立了「市民、國民保護體制」，以因應戰爭威脅來臨時，強化民眾的自保能力。

侯友宜指出，新北市的人口是全國最多，占地面積達2052平方公里，目前所已盤點的防空避難設施總共有9779處，共可容納879.8萬人，大約是新北市人口約2.2倍，當遇到空襲警報來臨時，讓民眾有充分的認知與準備，這些都要在要演練中不斷的去提醒，同時告訴所有同仁們如何引導民眾及時疏散，並做好救災救援的工作。

侯友宜說，另外近期國軍在相關的演練中，都是模擬共軍從淡水河搶灘，所以本次演練也是為了因應在共軍在淡水河搶灘時，淡水區的居民們如何做好避難，同時也演練如何在空襲警報解除後，及時動員救災、搶修像是遭攻擊的捷運輕軌，等民生設施。

今年新北市萬安演習擇定淡水區驗證「車停，人就近疏散」實際進入防空疏散避難設施，另外為符合「仿真、實地」，也展開淡海輕軌大眾運輸系統的疏散避難，並在淡水區市民聯合服務中心行政大樓、淡海新市鎮里鄰及街區道路、淡水區新市國小進行疏散演練。

後防空警報解除後，驗證淡海輕軌民生基礎設施遭敵飛彈攻擊後，建築物倒塌、火災、設施損壞等搶救演練及傷患救護，最後於淡水區新市國小開設戰時災民收容救濟站，實際演練戰災民眾收容安置，以因應烏俄戰爭爆發後以來的緊張國際情勢。