繼2016年聯邦盃亞大區一級後，網球女將謝淑薇再度加入中華女網隊參加從聯邦盃更名為金恩盃的女網團體賽，小組賽首場對新加坡她也在雙打披掛上陣，和搭擋盧曼琳為中華隊打下完封對手的第3點勝利，精湛球技隊友、對手都稱讚。

2005年出生的盧曼琳年僅18歲，生涯首次參加金恩盃，就和擁有6座四大賽雙打冠軍的謝淑薇搭配女雙，盧曼琳也把握機會學習，表示和謝淑薇搭擋讓她驚奇不斷，在自己比賽一開始表現不穩的時候，感謝前輩在一旁鼓勵她，帶著她穩定心情拿下勝利。

為新加坡負責雙打的球員葉慧琦，其實並未以網球為職業，目前在銀行擔任交易員，金恩盃被徵召加入國家隊，表示能和大滿貫冠軍交手是莫大榮幸，平時都用英文溝通的她，並用「intimidate」形容謝淑薇在場上給對手的震撼及壓迫感。

中華女網隊教練何智仁指出，謝淑薇和盧曼琳第1盤前面算是磨合期，後來便漸入佳境，「場邊有提醒盧曼琳一些雙打觀念，她也都能吸收，之後就越打越好，加上謝、盧兩人技術上本來和對手就有段落差，能夠贏球都是好事。」