國民黨23日在板橋體育館舉辦全代會，正式提名新北市長侯友宜參選2024總統。而侯友宜也在會上表示，各縣市執政首長都是他的榜樣，尤其是韓國瑜過去為國民黨、為中華民國的付出與貢獻都令他深感動，「他的一句話，『莫忘世上苦人多』，世間上甘苦人有夠多，這句話，我一直放在心上」。對此，前立委郭正亮24日就表示，「侯友宜未來一定要讓別人覺得他不一樣，不一樣就是『莫忘世上苦人多』，這個苦人就要把他們組成一群、一群，有意義的代表性群組」，引發討論。

郭正亮24日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「我覺得侯友宜道歉也夠了，韓國瑜講話真的是厲害，他在現場講那三點，從容不迫，真是厲害，這是第一步」，郭正亮更說，「事實上國民黨全代會，後來引起了民進黨內部在抨擊行政院，『說現在行政院的部會首長都不幫自己辯護，在當太平官，是不是被罵習慣了？給人家的感覺就是政權末期了，大家準備要下車了？或是不想變成箭靶？』至少有引起這個效應，是一個好的開端」。

郭正亮也接著說，「因為侯友宜的時間壓力還是非常的大，侯友宜要穩扎穩打，他還是要隆重的設計幾場自己辦的活動，然後讓韓國瑜來，講出他心裡想講的話，可以在韓國瑜比較輕鬆的地方，選高雄、雲林都可以，要讓他暢快地講一場，韓粉要的是這種東西」。

郭正亮也坦言，「韓國瑜給人家的感覺就是顧大局的人，真的是熱愛中華民國，侯友宜要把這個賴清德當選的危險，會導致我們中華民國的困境，要再三強調，因為支持韓國瑜的人很多都是深藍，他們最擔心的也是這個問題，所以這要做功課」，郭正亮最後更強調，「因為侯友宜未來一定要讓別人覺得他不一樣，不一樣就是『莫忘世上苦人多』，這個苦人就要把他們組成一群、一群，有意義的代表性群組」。