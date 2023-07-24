帕金森症(Parkinson's disease ,PD)是一種神經退化疾病，患者會出現肢體不易控制，最明顯的特徵就是手抖，目前尚無法治癒，但是科學家已提出一種幹細胞修復辦法，並且在動物模型中重建神經，距離人體試驗又近了一步。

新阿特拉斯(New Altas)報導，全世界範圍內，大約有 1000 萬人患有這種疾病，相關的研究投資也沒有中斷過。皇天不復苦心人，美國史克里普斯研究中心(TSRI)和英國卡迪夫大學(Cardiff University)的研究人員，使用2名帕金森病患者皮膚細胞所製作的誘導多能幹細胞（iPSC），來培養新生的神經元，然後將這些神經元移植到患有退行性疾病的老鼠體內。結果相當成功，這些新細胞在生長之後，能夠取代受損的神經元，也就有可能逆轉神經損傷。

雖然目前僅是幹細胞臨床實驗，但是這是第一次利用自體幹細療法的研究，這意味著修復患者的幹細胞，可以從患者身上採集，也就沒有自體免疫排斥的問題，或是其他道德與法律的難題。

史克里普斯研究中心再生醫學中心教授，也是論文作者珍妮•洛林博士（Jeanne Loring）說：「我們的論文提出了自體細胞治療帕金森症的重要進展，這些結果讓我們相信，個人式訂製帕金森症療法相當可行。」

研究人員攻克了一個難題，就是必須確定細胞生長到哪個階段才適合移植。論文共同作者瑪莉亞‧萊洛絲(Mariah Lelos)說：「我們現在知道在哪個時間點，幹細胞準備成為神經元，此時將它們植入腦部以後，受到旁邊其他腦細胞的信號，那些幹細胞就會啟動它們的內部基因，完成神經元的發育。如果培養的時間太長，使幹細胞發育的太複雜，它們就不會再接收周邊的發育訊號了。所以時間點很重要。」

洛林說：「這歸功於我們對帕金森症已經累積了數十年的瞭解，使得我們能夠掌握最佳發育狀態的神經元，應該會大大提高移植成功的可能性。」

研究人員相信，在開啟幹細胞對帕金森症的神經修復之後，這種療法還可以為亨廷頓跳舞症、心臟衰竭，和年齡性眼部黃斑細胞病變，提供相似的細胞修補療法。

許多知名人物都受帕金森症所苦，比如1960~70年代的美國拳王穆罕默德阿里，美國80年代好萊塢知名演員米高福克斯，以及著名的民歌作曲家李泰祥都罹患此病。