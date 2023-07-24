外媒報導，教宗方濟各擬指派和平特使祖皮樞機主教於8月訪問中國大陸，若成行將是1980年代以來，大陸罕見同意教宗派高層公開訪問。對此，外交部今天表示，盼梵中交流有助改善中國日益嚴重的宗教問題，達成中國宗教自由化的理想。外交部密切觀察相關情勢發展，並持續深化台灣與梵蒂岡基於共同理念的長久邦誼。

多家義大利媒體日前引述梵蒂岡權威消息指出，教宗調停俄烏戰爭的和平特使祖皮繼訪問基輔、莫斯科、華府後，8月將轉往北京。由於教廷為我國邦交國，此行備受外界關注。

外交部發言人劉永健指出，外交部注意到媒體報導教宗擬指派和平特使祖皮樞機主教於8月訪問中國，目的為執行促進烏克蘭和平的任務，尤其是俄烏「換囚」議題，盼透過人道走廊，讓遭俄國俘虜的近2萬名烏國兒童能夠獲釋返國。

他說，近來教宗正式任命沈斌為中國上海教區主教，教廷國務院長帕洛林樞機主教（Card. Pietro Parolin）也透過專訪表達盼與中國增進對話，盼能解決中國天主教教務議題，並促進中國天主教徒擁有正常信仰生活的權利，然而中國為貫徹「宗教中國化」的政策，導致宗教自由及人權狀況持續惡化。

劉永健表示，外交部密切觀察相關情勢發展，並持續推動與教廷及天主教會在人道關懷領域的各項合作，共同捍衛宗教自由的核心價值，為促進世界宗教自由做出貢獻，並持續深化台灣與梵蒂岡基於共同理念的長久邦誼。