台北市政府財政局主辦「國際評價準則與臺灣估價界對話座談會」，與會人員凝聚共識向國際評價準則邁進。（會研會提供）

台北市政府財政局主辦「國際評價準則與臺灣估價界對話座談會」，24日上午9時由台北市財政局游適銘局長擔任主持人、國際評價準則理事會（IVSC）執行長Nick Talbot擔任主演者 ，以及會計研究發展基金會董事長王怡心、估價界學者專家等進行意見交流。

王怡心於座談時提到，會研基金會制訂會計相關準則，致力於協助我國資本市場與國際接軌。例如，我國於2013年正式導入國際財務報導準則（IFRSs）時，會研基金會結合會計相關單位人士，於台北101大樓拍攝快閃影片「會計DoReMe-101快閃」，至今點閱率已超過160萬人次，成功將臺灣推上國際會計舞台。

此外，國際永續準則理事會於今年6月26日所公布的永續揭露準則第S1及S2號，會研基金會已完成正體中文版翻譯初稿，目前由永續準則委員會審查中，將於近期向大眾公布S1準則公報，以利上市櫃公司接軌國際永續資訊揭露準則。

關於倡議永續行動，會研基金會將於11月16日持續舉辦ESG高峰會，希望藉此呼籲社會大眾對節能減碳、永續發展議題的重視。

王董事長最後提到，我國不動產估價規則與國際評價準則彼此共享許多類似觀念，會研基金會可扮演溝通平台的角色，作為我國有形資產、無形資產評價專業的溝通與合作平台。

游適銘表示，根據多年來研究不動產估價及國際評價趨勢之經驗，和與會者分享不動產估價師之業務多元且受不動產評價案件影響之不動產價值極高。惟不動產估價技術規則已近10年未修訂，建議可參照國際評價準則之規範方向進行修訂，大家可以一起努力。