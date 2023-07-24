印度政府近年來積極吸引外資到當地投資，卻加強對中國企業的審查。據印度媒體報導，印度政府以國家安全考量為由，拒絕中國電動車巨頭比亞迪在當地的10億美元投資案。中國專家指控，所謂的國家安全問題明顯是一種藉口，印度政府此舉只是為了強行推動「印度製造」的國家戰略。

路透社先前曾報導，比亞迪已向印度提交一份高達10億美元的投資案，計畫與印度私營企業基建巨頭Megha合作。但據印度《經濟時報》最新報導，印度工業和內部貿易促進部（DPIIT）已經拒絕了這項投資案。報導中引述一位印度官員的說法，聲稱在討論過程中，有部門對中國在印度投資的安全問題表示擔憂。

報導中還指出，印度莫迪政府在2020年4月更改了外國直接投資政策，規定凡是與印度陸地接壤的國家，該國企業若要在印度投資，必須獲得官方批准，儘管政策規定中沒有提及任何國家，但顯然目的就是要防堵中國企業在疫情後收購印度公司。

中國復旦大學南亞研究中心副主任林民旺接受《環球時報》訪問時表示，比亞迪在印度的投資計畫並不涉及對印度企業的收購，因此印度政府口中的國安問題很明顯就是一種藉口。

中國智慧手機在印度熱賣，已經成為印度政府的「心結」。林民旺認為，印度政府正在努力避免「重蹈覆轍」，才藉由推行貿易保護主義，來強行推動「印度製造」策略。林民旺表示，中企赴印度投資能改善當地的基礎設施，促進就業，因此呼籲印度政府不要把經濟問題政治化，要從印度企業與民眾的利益出發。