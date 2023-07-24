杜蘇芮颱風來勢洶洶 氣象局發布海警最新說明

中央氣象局今(24)日20時30分發布海上颱風警報，杜蘇芮過去3小時強度增強且暴風圈略為擴大。氣象粉專指出，目前杜蘇芮路徑沒有太大變化，認為花東及南部放颱風假機率高，不過明天颱風接觸到菲律賓陸地後，有可能成為路徑變化的關鍵。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今晚發文表示，杜蘇芮海上颱風警報發布後，預測路徑沒有太大變化，但是明天是關鍵，再來觀察陸地互動，周三暴風圈正式接觸南、東部陸地，周四颱風距離最靠近，風雨最劇烈。

粉專分析，杜蘇芮暴風圈涵蓋將苗栗至屏東、花東、金門等地，影響程度以台東、恆春最大，其次為花蓮、高屏、金門、澎湖，再來是台南、嘉義、宜蘭，苗栗至雲林較多時間位於背風面，感受上會比較小。也透露以目前路徑來研判，「南部、花東颱風假機率很高，北部很難」。

氣象局颱風資料顯示，中度颱風杜蘇芮杜蘇芮過去3小時強度增強且暴風圈略為擴大，中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西北轉西北西移動，對巴士海峽將構成威脅，明天朝呂宋島東北方前進，周三、周四進入台灣西南部近海，周五進入大陸。