杜蘇芮颱風逐步逼近，預估將為臺灣帶來強風大雨，內政部長林右昌24日晚間再赴中央災害應變中心，邀集相關部會召開前置情資研判及防颱整備會議。林右昌呼籲，民眾面對颱風的威脅不可掉以輕心，務必隨時注意中央氣象局發布的天氣警特報，非必要應避免前往山區、河邊及海域活動。

根據中央氣象局資料顯示，24日晚間8時，颱風中心位置在鵝鑾鼻的東南方約 790 公里海面，以每小時17公里速度向西北轉西北西進行，已發布海上颱風警報，25日4點將發布陸上警報，風雨影響最大時間預估為26日至27日，雨勢集中花東地區，28日暴風圈脫離陸地。

消防署指出，利用多元管道宣導防颱措施，提醒民眾提早做好防颱工作。對於易致災公路、軌道，實施時雨量監控，並加強管制，截至目前，鐵公路營運正常，海運有部分航班將停駛。

交通部指出，截至24日為止，綠島滯留1122人，蘭嶼188人，且主要人數多為遊客，因已停航，但目前食宿無虞。

針對天使輪事件，海事工程業者處理293只貨櫃，擱淺沿岸貨櫃數量為120只，已於船體周遭設置攔油索及加裝吸油棉索，颱風遠離後，再進行船體殘油抽除。

警政署指出，已停止民眾入山管制，多數入山民眾皆已聯繫，目前尚未聯繫上3件5人。

林右昌聽完簡報後指出，已發布海上颱風警報，中央災害應變中心二級開設，相關單位持續掌握監控颱風動態，並提醒做好防颱措施。