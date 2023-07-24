美國歌壇流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）因在YouTube上翻唱歌曲被唱片公司發掘，發行首張專輯就獲得美國《告示牌》二百大專輯榜榜首，嘹亮聲線獲得許多歌迷喜愛；她2021年嫁給房產經紀人，不料近日卻傳出離婚消息，新歡是《海綿寶寶》的音樂劇演員，不過有網友搞錯對象，讓烏龍對象的妻子出面發聲。

亞莉安娜近日出席溫布頓網球公開賽，被發現沒有戴結婚戒指，遭外媒報導自2022年底開始拍攝《魔法壞女巫》（Wicked）後，就與老公道爾頓戈梅茲（Dalton Gomez）漸行漸遠，兩人長期分隔兩地，雖然道爾頓曾飛往英國探班想挽救婚姻，但亞莉安娜卻與老公未有交流，雙方已準備離婚，但沒有撕破臉，只是無法繼續維持婚姻關係。

Ariana Grande and new boyfriend Ethan Slater in a previously captured photo. pic.twitter.com/LmQa6bx1eV — Pop Tingz (@ThePopTingz) July 20, 2023

外媒《TMZ》報導，有消息人士透露亞莉安娜拍攝《魔法壞女巫》時，與飾演機器人的伊桑斯萊特（Ethan Slater）正在熱戀中，而亞莉安娜和丈夫道爾頓還沒提交離婚文件，據悉他們一月份就已經準備離婚，不過伊桑不完全是單身狀態，他2018年與歌手莉莉傑伊（Lilly Jay）結婚，並在去年生下一子，亞莉安娜是對方與老婆分居後才開始約會。

Ariana Grande and Ethan Slater reportedly didn’t start dating “until both were broken up with their significant others.“



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伊桑在音樂劇中飾演海綿寶寶，似乎有人搞錯成卡通版海綿寶寶的配音員湯姆肯尼（Tom Kenny），湯姆肯尼的太太吉兒（Jill Talley）在Instagram發文提到：「大家好，我是《海綿寶寶》配音員湯姆肯尼的太太，他沒有和亞莉安娜約會，我不知道伊桑是否真的和亞莉安娜約會，但他們都很可愛，而且我對這件事完全沒意見，只是想澄清這點，附註：我和湯姆正在慶祝結婚27周年」，該文字目前已遭到刪除，但仍引起討論。

海綿寶寶配音員湯姆肯尼的太太在社群平台上澄清，稱自己老公不是和亞莉安娜約會的人。（圖／翻攝Instagram）