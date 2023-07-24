全台登革熱疫情升溫，台中市也針對確診個案居住地及活動地依法進行清消。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市22日新增1名60歲男性經醫院採檢登革熱NS1快篩陽性個案，衛生局緊急啟動個案活動地清消；未料有民眾在里長和消毒人員到場表明要消毒後逕自外出，返家後發現住家遭鎖匠開門侵入噴藥，憤而向警方報案控告里長侵入民宅；對此衛生局表示，此舉視同拒絕配合噴藥，已研擬依傳染病防治法裁罰6到30萬元，這也是台中市今年第一起開罰案例。

全台登革熱疫情升溫，台中市已出現兩例本土病例，22日一名在居住於西區、工作地於西屯區的60歲男性，出現登革熱疑似症狀，經醫院採檢NS1快篩陽性後通報，由於初步疫調感染源尚不明確，衛生局也啟動個案活動地及居住地病媒蚊清消作業。

23日展開個案活動地清消時，里長帶著工作人員上門，一名男子因趕著外出，向里長揮手示意拒絕，即逕自外出，返家時見門鎖有異狀，入屋驚見住家遭鎖匠開門侵入噴藥痕跡，他認為此舉已明顯構成侵入住宅，氣的找里長理論未果，憤而報警。

里長表示已先行公告，進入屋內噴藥是合法行為，對此轄區第一分局表示，該分局當天派遣兩名員警行政協助，過程中因部分里民不願意配合噴灑藥劑，衛生所及公所人員派遣鎖匠開門進入噴藥，員警全程均有依規定開啟密錄器，並將相關影像函報衛生局，另該民眾提告部分已依規定受理，並開立報案證明單。

台中市衛生局回應，本案已經區級防治中心，完成法定公告及防治前通知程序，於執行防治工作過程中，如遇不在戶須開鎖入內防治時，皆依規定由市府相關單位偕同轄區員警全程錄影存證；民眾在里長率清消作業人員上門後逕自外出，已視同拒絕配合噴藥，依傳染病防治法可開罰6到30萬元，唯目前將視具體事證研議裁罰，這將是台中市今年第一起開罰案例。