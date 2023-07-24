國民黨23日在板橋體育館舉辦全代會，正式提名新北市長侯友宜參選2024總統。對此，前立委沈富雄24日就表示，「這算是解除了國民黨中央跟朱立倫要必須面對的第一個危機」，沈富雄更強調，若是要提高侯友宜2024的支持度，「就是要讓人家喜歡、讓人家感動，而且不只感動，還要感動到流淚，侯友宜需要這樣的訓練」，引發討論。

沈富雄24日在廣播節目《POP大國民》中，對於該如何提高侯友宜在2024選戰中的支持度，沈富雄認為，「侯友宜就是要讓人家喜歡、讓人家感動，而且不只感動，還要感動到流淚」，沈富雄強調，其實侯友宜誤會了，他認為做總統跟做市長一樣，要「好好做代誌」。沈富雄也對侯友宜喊話，「侯市長！做好總統，有時候不用做事情的，美國的雷根總統就是不做事的，雷根總統三點半就下班了，但他在美國那麼多總統裡頭，評價是前十名的」。

沈富雄直言，「你把做總統當成做新北市長好好做事情，每件事都顧好好的，這不是老百姓期盼的，你的民調從40％一下子掉那麼多，就是對總統角色的認知跟對做市長的認知有誤會，這兩個不能劃等號」，沈富雄更強調，「你做總統不是要告訴大家我怎麼認真，而是要告訴大家我要帶你們往哪個方向走，而且你講話的內涵跟口氣，要有氣勢、霸氣，要讓大家看到你就高興」。

最後沈富雄也建議侯友宜，「不要一天到晚忙到晚，一個禮拜起碼要有兩次，找個下午或是晚上，找三、四個你合得來的、你信服的，跟他們插科打諢，讓他們在無形中訓練你，侯友宜需要這樣的訓練」。