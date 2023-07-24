112年全國自由車場地錦標賽今(24)日在台中清水自由車場舉辦，兩屆奧運國手馮俊凱、杭州亞運國手曾可妡都參賽，地主隊台中共拿下16金、19銀、13銅的傲人成績，展現傲人的自由車運動實力。

參加過北京奧運、東京奧運的台灣自由車好手馮俊凱設籍台中，在本屆全國自由車場地錦標賽挑戰男子菁英組15公里集體出發賽，以及全能賽冠軍包辦冠軍，在他的帶動下，其他台中市好手也繳出佳績，包括張誌盛在男子菁英組4公里個人追逐賽4分43秒904摘金，杭州亞運國手曾可妡3分56秒028打破個人追逐賽大會紀錄、摘下后冠，顯見台中自由車人才培育有成。

台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場為選手加油，感謝主辦單位、裁判及工作人員的付出，對賽事給予最高肯定，也預祝台中市菁英選手在今年杭州亞運與全國運動會能超越巔峰，再創佳績。

台中市政府運動局也指出，這次全國自由車場地錦標賽設置男、女菁英組與男、女青年組，所有隊伍角逐個人追逐賽、爭先賽、集體出發賽、美式接力賽、團隊追逐賽、團隊競速賽、競輪賽、個人全能賽，是非常高強度的挑戰，恭喜選手們堅持順利完賽，未來台中市仍持續積極優化運動環境，為國家培育優秀運動人才。