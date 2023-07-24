迪士尼近年來積極將旗下動畫改編成真人版，然而相關作品卻屢屢掀起爭議。其中，《白雪公主》(Snow White and the Seven Dwarfs)日前才因拍攝中的畫面流出，掀起一陣對於選角的討論聲浪，而擔任女主角的瑞秋曾格勒(Rachel Zegler)過往受訪時回應的語句，看似改變白雪公主的角色形象，使相關的畫面流出後，引發網友抨擊。

據外媒《TMZ》報導，瑞秋曾格勒去年曾接受訪問，提及對於《白雪公主》真人版的看法，認為它不再與1937年的動畫版類似，更表示：「白雪公主不會被王子拯救，她也不期盼真愛，而是希望成為一個『她能夠成為』的領導者。」指出在故事裡，她已離世的父親曾告訴她，如果能無畏、勇敢和忠於自己，她就能成為一個領導者。

此外，相關畫面在抖音上流傳，同時也被轉發至推特。然而，原先的受訪片段卻被配文寫下：「好萊塢正在灌輸年輕女孩去討厭男性。除了《Barbie芭比》是反對男性的女性主義宣傳工具，看起來新的《白雪公主》真人版也會是如此。」在社群上掀起討論，更一度衝上流行趨勢的榜單中，讓部分網友留言批評：「變成了同名稱卻不同故事情節的作品了」、「這和原本的『童話』有不小的差異。」認為這對於童年耳熟能詳的經典童話故事相差頗大。

Hollywood is programming young girls to hate men



Barbie is anti male feminist propaganda and it looks like the new Snow White movie will be more of the same



The far left want to break the nuclear family and they’re succeeding pic.twitter.com/YN3ggnwJ7A — The Centerview (@centerviewnews) July 23, 2023

事實上，迪士尼近期屢因真人版電影選角而掀起爭議，此前《小美人魚》真人版電影選用女星海莉貝利（Halle Bailey）飾演女主角的消息曝光後，即便是電影上映，至今仍有著兩極評價，而《白雪公主》真人版找來拉丁裔的女演員瑞秋曾格勒飾演「白雪公主」，便因皮膚無法忠實呈現「白皙」的模樣，引發抨擊聲浪。對此，瑞秋曾格勒親自透過推特發聲：「不論如何，我希望大家能夠知道『所有孩子都能成為公主』這件事。」而海莉貝利也轉發該則貼文並寫下：「我們很愛你，真正完美的公主。」聲援她。