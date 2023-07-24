迪士尼近年來積極將旗下動畫改編成真人版，然而相關作品卻屢屢掀起爭議。其中，《白雪公主》(Snow White and the Seven Dwarfs)日前才因拍攝中的畫面流出，掀起一陣對於選角的討論聲浪，而擔任女主角的瑞秋曾格勒(Rachel Zegler)過往受訪時回應的語句，看似改變白雪公主的角色形象，使相關的畫面流出後，引發網友抨擊。
據外媒《TMZ》報導，瑞秋曾格勒去年曾接受訪問，提及對於《白雪公主》真人版的看法，認為它不再與1937年的動畫版類似，更表示：「白雪公主不會被王子拯救，她也不期盼真愛，而是希望成為一個『她能夠成為』的領導者。」指出在故事裡，她已離世的父親曾告訴她，如果能無畏、勇敢和忠於自己，她就能成為一個領導者。
此外，相關畫面在抖音上流傳，同時也被轉發至推特。然而，原先的受訪片段卻被配文寫下：「好萊塢正在灌輸年輕女孩去討厭男性。除了《Barbie芭比》是反對男性的女性主義宣傳工具，看起來新的《白雪公主》真人版也會是如此。」在社群上掀起討論，更一度衝上流行趨勢的榜單中，讓部分網友留言批評：「變成了同名稱卻不同故事情節的作品了」、「這和原本的『童話』有不小的差異。」認為這對於童年耳熟能詳的經典童話故事相差頗大。
事實上，迪士尼近期屢因真人版電影選角而掀起爭議，此前《小美人魚》真人版電影選用女星海莉貝利（Halle Bailey）飾演女主角的消息曝光後，即便是電影上映，至今仍有著兩極評價，而《白雪公主》真人版找來拉丁裔的女演員瑞秋曾格勒飾演「白雪公主」，便因皮膚無法忠實呈現「白皙」的模樣，引發抨擊聲浪。對此，瑞秋曾格勒親自透過推特發聲：「不論如何，我希望大家能夠知道『所有孩子都能成為公主』這件事。」而海莉貝利也轉發該則貼文並寫下：「我們很愛你，真正完美的公主。」聲援她。
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