法新社報導，在反對派國會議員杯葛投票下，來自總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）強硬右派執政聯盟的全部64位議員全力支持通過這項法案。

為緩解尼坦雅胡改革所引發嚴重政治危機的協商，表決前最後一刻仍在持續進行。

路透社引述知情人士報導，曾稱這場朝野對峙是「國家緊急狀態」的以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）試圖斡旋，期盼縮小宗教民族主義派執政聯盟與反對黨陣營間的歧見，但沒有成功。

這項爭議性司法改革引發以色列空前的全國性抗議。

路透社報導，警方出動強力水柱驅散反對司改行動的示威民眾，還將把自己和柱子用鎖鏈鎖在一起，或封阻國會外面道路的抗議者拖走。

反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）在國會開始投票前幾分鐘告訴以色列電視台：「無法與這個政府達成捍衛以色列民主的協議。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）