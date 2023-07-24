外界質疑前瞻軌道建設增加地方財政負擔，財政部表示，為協助地方建設減輕其財政負擔，中央業以中央統籌分配稅款搭配一般性補助款，挹注地方財源，近年來地方獲配財源已逐年成長，其中2022年度達5933億元，較2016年度4333億元，成長1600億元，另尚有計畫型補助款，中央已盡力協助地方政府財政需要。

近年來透過中央統籌分配稅款及補助款挹注，地方財政狀況已有顯著改善；此外，整體地方政府1年以上債務未償餘額比率亦由2014年度高峰5.56％，下降至2022年度4％，其中較為外界關注之縣(市)財政，2014年度至2022年度債務餘額減少約360億元。

鑑於前瞻基礎建設計畫中之各項都會捷運建設是由地方政府主動提出，經過可行性研究及綜合規劃，始提送中央審議，非由中央主導，且補助比例已明定於權責機關相關規範中，地方政府推動建設應本財政自我負責精神，衡酌自身財政能量，考量施政優先順序及建設急迫性等因素，依計畫期程編列預算，循序推動，以兼顧地方建設與確保地方財政穩健。