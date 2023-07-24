民進黨總統參選人賴清德日前提到白宮及中南海等言論引發美方關切，更要求台灣進行澄清。據了解，賴清德看到報導後的反應是有點吃驚，他沒想到華府官員反應這麼強烈！近日又說只要有對等尊嚴，台灣願意跟中國對話及合作。前立委郭正亮24日在《新聞大白話》節目強調，賴若要跟大陸對話，就表示兵凶戰危是危機，要面對戰爭與和平議題。但轉彎又不肯徹底一點，要反中又要喊對話交流，哪有這種錯亂的領導人？

郭正亮質疑，賴清德不是說要民主對抗專制嗎？這次選舉是白宮跟中南海的選擇嗎？怎麼又想跟習近平吃飯呢？這很奇怪，整天在罵人家專制，又想跟專制的領導人吃飯？事實上他如果要跟中國大陸對話，那就表示兵凶戰危是危機，所以戰爭與和平是大議題，他要面對的。

「事實上美國的立場是很清楚的！」郭正亮提到，美國他不喜歡中國大陸沒錯，可是也不希望你搞到失控！所以他希望你對話交流，能穩住局面，可是跟中國大陸保持距離，這大概就是美國的立場。如果是美國主導的制裁的部分，台灣也跟進這樣。美國的立場大概就是這樣。

郭正亮指出，賴清德有部分是迎合美國立場，那是很清楚的，可是對話交流他做不到！所以賴清德現在要開始掰對話交流，也包括陸生37位後來允許入境，「你說那個不是美國來說服台灣政府，我也不相信！」因為本來教育部跟陸委會的立場多硬！為什麼後來會轉彎呢？

「我覺得民進黨的問題就在於，既然轉彎了，為什麼不講徹底一點？」郭正亮強調，還要讓賴清德在那邊瞎掰民主對抗專制？我們要選擇白宮、不要中南海？隔了一個月又要跟你講，我要跟習近平吃飯？這個就是錯亂！全世界如果是主打反中議題的選舉，沒有人會這樣說。「哪有這種領導人？這就是錯亂嘛！你把台灣的老百姓當成什麼？對不對？」他直言「你是什麼路線就是什麼路線，這個清清楚楚！」