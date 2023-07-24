國民黨全代會23日在板橋體育館登場，包括黨主席朱立倫、前總統馬英九、高雄市前市長韓國瑜及藍營13位縣市首長共同上台，為總統候選人侯友宜與所有立委候選人加油打氣，其中除了侯、朱、韓之間的互動吸引各界目光外，「禿子、燕子、漢子」時隔數年再度合體，幾人也手拉著手，一同展現團結氣勢。對此，中天《盧秀芳辣晚報》24日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對於國民黨大團結，要力拚勝選是否有感，許多人一面倒認為「2024一定需要政黨輪替」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》24日由「辮子妹」進行街訪，對於國民黨大團結，要力拚勝選是否有感，許多民眾紛紛認為「團結就是力量」、「加油！加油！下架民進黨，民進黨做得不好」、「政黨輪替會對我們台灣的社會比較好」、「絕對執政絕對貪婪」、「國民黨以前再怎麼爛，也不可能像民進黨一樣濺血見骨」、「他們合體要看起來更融洽一點」、「各自有各自擁護的粉絲，應該可以更讓他們聚合在一起」、「2024一定需要政黨輪替」。

但也有少部分民眾認為，「我覺得大家都只是為了利益生存」、「要端牛肉出來，不然他們合體有什麼用？」、「我自己是沒有想投侯友宜啦，想支持柯文哲」、「對選情沒有特別的幫助，主要還是看選的人是誰」、「這單純在作秀」。