澳大利亞軍機與護身軍刀演習區旁中國偵察艦取得聯繫

據《澳大利亞廣播公司》（ABC）獲得的一張高空拍攝圖片顯示，澳大利亞皇家空軍的一架P-8海神巡邏機上周飛越了一艘前往澳洲附近海域的共軍電子偵察艦，並與之取得聯繫。外媒指出，這艘舷號793的815型電子偵察艦天王星號於演習期間出現在澳大利亞昆士蘭州外海，試圖收集「護身軍刀」的敏感資訊。

《澳大利亞廣播公司》指出，這艘標有解放軍海軍艦船編號793的中方船隻據信位於昆士蘭州海岸附近，可能遠至昆士蘭州東北部地區的蕭瓦特灣以南，試圖收集正在進行的「護身軍刀 2023」（Talisman Sabre 2023）13國聯合演習的敏感信息。媒體獲得的815型電子偵察艦的照片，是從珊瑚海公海上空由另一架澳軍軍機所拍攝的。

澳大利亞國防軍聯合作戰參謀長比爾頓（Greg Bilton）中將告訴ABC記者，他上周四上午派出了一架P-8海神偵察機與該艦取得聯繫。比爾頓在觀察護身軍刀演習活動時表示，P-8偵察機「發現了該偵察艦，我們向其發出信號，得到了禮貌的回應，這是在公海進行正常互動時所期望的。」

比爾頓說，「他們會被動地收集訊息，而我們會進行調整——有些東西我們不一定要泄露，我們有辦法在不泄露我們訓練的敏感方面的情況下使用我們的部隊」。這位澳洲軍事將領說，這艘偵察艦有可能將其位置從昆士蘭州中部轉移到澳洲的最北端，但機率不大。

比爾頓說，「從這裡到達爾文需要4到6天的時間，因此我認為它將會留在本地區，觀察我們在東海岸開展的活動」。他說，澳大利亞國防軍還預計，這艘高科技偵察艦在觀察大規模軍事演習時，將停留在澳大利亞領海毗連區以外，即24海里以外，這符合國際法，中共海軍在以往演習中的表現正是如此，澳方不希望他們會有改變。

防務和安全人士最初預計，鑒於從西澳大利亞州、北領地到澳洲東海岸正在進行大規模演習活動，中方將再次向護身軍刀演習派遣2艘偵察艦。此前，澳大利亞已確認將購買20架新的美製軍用貨運飛機，澳洲國防部還在研究購買新的空對空加油機的計畫。