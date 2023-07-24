烏克蘭自6月開始展開反攻作戰，但是無法有效突破俄軍的防線，還造成相當大的傷亡。一份報告稱，烏克蘭在反攻當中，平均前進100公尺，就會損失 4~5人，士氣也受到影響。

商業內幕( Business Insider)報導，一名不願透露姓名的烏克蘭步兵告訴《基輔郵報》(The Kyiv Post)： 「我們每前進一百公尺，就意味著有 4 至 5 名步兵離開隊伍，這是平均損失。」

他說，只要一攻擊俄羅斯陣地，敵人就會以大砲「從前到後猛擊我們的陣地。」

「如果我們堅持現有的陣地，就可以說沒有損失；頂多遇到一些輕傷。但是我們向前推進，就會遭受重大損失。我們每佔領一公里，最多損失半支部隊，並且我們不一定會能夠堅守住這新收收復的一公里。」

這名在在頓內次克附近作戰的烏克蘭士兵表示，他的部隊佔領了幾條俄羅斯戰壕，然後又失去了那些戰壕，因為烏克蘭武裝部隊一直在訓練如何占領這些戰壕，但沒學過如何阻止俄軍的反擊。

一位不願透露姓名的戰地醫務人員表示，俄羅斯人對烏克蘭反攻行動都能提前預知，這使得攻擊發起時，他們已經做好了充分準備。

俄羅斯已經密布相當龐大的地雷區，烏克蘭發動攻擊就會引爆這些地雷，使得俄軍知道烏軍的動向。目前烏軍的反攻進度「如蝸牛般的慢爬」。

他補充說，提前除雷也不可行，除雷工兵是最容易被殺的。

除了遭遇地雷之外，烏克蘭士兵還面臨著不定向爆炸裝置、砲彈襲擊、連環炸彈、大砲等的攻擊。

「過去一個月的時間，我們只前進了一公里半。我們花費的所有人力資源和物資，才能一寸一寸地前進，但我愈來愈覺得，這實在不值得。」

儘管出現了一些士氣下降的情況，但是士兵們表示，為了驅逐侵略者，他們的部隊仍然願意繼續進攻，只是希望選擇更有效率的路線。

有些反攻較順利的部隊，就呈現更加樂觀的氣象，在巴赫姆特周圍作戰的部隊就士氣高昂，他們正在奪佔周邊高地，希望自己不久後會取得決定性勝利。

《泰晤士報》報導，雖然烏克蘭傷亡慘重，但是烏克蘭西方盟友提供了許多堅固的裝甲車，死亡人數還是比預期要少。