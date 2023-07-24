大陸網紅馮提莫外型甜美，擁有清亮嗓音，在網路上翻唱歌曲走紅，知名度漸漸提升，也有不少節目邀請，她還發行了個人單曲，並演唱電視劇、電影的插曲，去年12月她合約到期，從此暫停直播活動，令不少粉絲擔心，今日她突發文表示消失的期間她罹患了甲狀腺癌晚期，引發外界熱議。

根據陸媒報導，馮提莫日前接受採訪，主持人問到為何消失半年，馮提莫雲淡風輕坦言得了癌症，「甲狀腺癌，惡性晚期」，她說沒有告訴粉絲，也沒有告知父母，希望等身體恢復好了，可以讓父母安心才打算說。馮提莫透露得知病情的當下有點不知道該如何反應，「怎麼會發生在我身上呢？」由於需要從頸部切開手術，與喉返神經和聲帶很接近，如果要取出腫瘤，可能會導致聲帶受損。當下馮提莫詢問醫生之後還能不能唱歌，醫生直接回「唱歌這個妳就別想了」，讓她無法控制情緒，她吐露當時心聲「如果我嗓子沒了，那我覺得我活著也沒什麼意義了」。

後來手術很成功，馮提莫也展示了手術留下的疤痕，淺淺一條在脖子上，手術後聲音是沙啞的，她悲觀認為天塌下來了，還冒出輕生念頭，手術後唱歌要比以前更費勁，為此她找了很多的專家，靠每天鍛鍊5、6個小時才讓聲音恢復。馮提莫也在留言區表示現在嗓子已經恢復了，過程很艱難，感謝老天和自己的毅力。

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