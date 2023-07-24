基隆市中正區祥豐街的國軍祥豐營區24日下午3時許，突然傳出爆炸聲，疑似是營區內存放的120迫砲彈因不明原因發生爆炸，造成9名官兵受傷，1名重傷送三總基隆分院正榮院區、另外有1名重傷及5名輕傷送往基隆長庚醫院，而國防部長邱國正聞訊後也趕抵長庚醫院探視傷兵。

對此，新北市長、國民黨總統參選人侯友宜表示痛心遺憾，祈求所有弟兄都能平安健康，他也呼籲必須提高軍人待遇，讓他們沒有後顧之憂，更重要的是，必須尊敬軍人！

侯友宜指出，24日是漢光演習實兵演練第一天，很遺憾，位於基隆市的陸軍三支部彈藥庫，發生120公釐迫擊砲彈爆炸意外，9位國軍弟兄受傷，其中2人手部嚴重受傷。

侯友宜祈求所有弟兄都能平安健康，他也提到，軍人絕對是一份高風險的工作，警察出身的他感同身受。軍人保家衛國，犧牲與家人相處的時間，更要面對隨時可能發生、且未知的危險。

侯友宜表示，對於所有的不幸都感到痛心、遺憾，所有的國軍弟兄，都是守護中華民國的戰士。戰時，他們以生命守護國家；平時，政府就該做為他們的堅強後盾。

侯友宜主張，必須提高軍人待遇，讓他們沒有後顧之憂，更重要的是，必須尊敬軍人，因為他們是用自己的生命，在捍衛中華民國，保護著你我的生命安全。