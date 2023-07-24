2006年推特問世以來藍白小鳥標誌深植人心，但馬斯克全面翻新推特品牌形象意味著公司經營政策也將展開重大改革，畢竟馬斯克近來已多次警告推特廣告營收下滑，甚至瀕臨破產危機。

自從去年10月馬斯克投資440億美元買下推特後，推特就沒有平靜的一天，先是實施大規模裁員又修改各種政策，不僅讓死忠用戶怨聲載道，也遭到大批廣告主抵制。

今年7月臉書母公司Meta推出號稱推特殺手的新社交平台Threads後，推特壓力更加沉重。在Instagram龐大用戶群支持下，Threads上線1周內用戶量就突破1億人。