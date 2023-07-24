華爾街見聞報導，大陸新能源車主要出口西歐和東南亞市場，近兩年西歐和南歐的比利時、西班牙、斯洛維尼亞和和英國等成為出口亮點，而2023年對泰國等東南亞國出口走強。
自主品牌的上汽乘用車、比亞迪等新能源車型強勢表現。前期大陸對美洲的智利等出口表現較強，2023年大陸對俄羅斯的汽車出口數量37萬台，大幅增長622％，其中重型卡車和牽引車等出口暴增，對俄羅斯貢獻巨大；歐洲出口則繼續保持穩定強勢增長。
乘聯會秘書長崔東樹24日透過其個人微信公眾號發文指出，2023年1～6月大陸汽車出口總數為234.3萬台，出口增速73％的持續強增長，表現超強，2023年汽車出口均價2.0萬美元，年增2022年的1.8萬美元，均價大幅提升。
華爾街見聞報導，大陸新能源車主要出口西歐和東南亞市場，近兩年西歐和南歐的比利時、西班牙、斯洛維尼亞和和英國等成為出口亮點，而2023年對泰國等東南亞國出口走強。
自主品牌的上汽乘用車、比亞迪等新能源車型強勢表現。前期大陸對美洲的智利等出口表現較強，2023年大陸對俄羅斯的汽車出口數量37萬台，大幅增長622％，其中重型卡車和牽引車等出口暴增，對俄羅斯貢獻巨大；歐洲出口則繼續保持穩定強勢增長。
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