華爾街見聞報導，大陸新能源車主要出口西歐和東南亞市場，近兩年西歐和南歐的比利時、西班牙、斯洛維尼亞和和英國等成為出口亮點，而2023年對泰國等東南亞國出口走強。

自主品牌的上汽乘用車、比亞迪等新能源車型強勢表現。前期大陸對美洲的智利等出口表現較強，2023年大陸對俄羅斯的汽車出口數量37萬台，大幅增長622％，其中重型卡車和牽引車等出口暴增，對俄羅斯貢獻巨大；歐洲出口則繼續保持穩定強勢增長。