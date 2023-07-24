分析師預期歐洲央行將在27日政策會議宣布升息1碼，將基準利率升至3.75％。歐洲央行在過去一年連續8度升息，足足將利率調高400個基點，目前利率位在3.5％，創下22年新高紀錄。

歐元區通膨雖顯露降溫跡象，但物價水準仍盤旋在高檔，支撐歐洲央行溫和升息。歐洲央行先前已經暗示7月將繼續升息。

RBC資本市場全球總經策略師夏弗瑞克（Peter Schaffrik）表示，歐洲央行本周將繼續緊縮貨幣，若是出現其他動作將大出市場意料。

歐洲央行部分鷹派官員暗示9月不一定會升息後，市場對7月例會後再升息一次的看法逐漸鬆動。預期歐洲央行釋出未來政策走向的訊號將更加謹慎，並重申將以經濟數據作為決策依據。

安聯環球投資資深固定收益專家麥西亞（Massimiliano Maxia）表示，歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）若談到進一步緊縮政策時，將強調不確定性和條件性。

部分分析師預期歐洲央行9月可能暫停升息，若是歐洲央行暫停升息一次，之後在必要下又繼續升息，一如美國聯準會（Fed）的做法，專家也不會感到意外。貨幣市場預估歐洲央行在7月例會後再升息一次，終端利率將在4％左右。

歐元區6月整體通膨已連續3個月下滑，但不計食品與能源價格的核心通膨依然頑強，且預料不會在短期內降溫。

瑞銀首席歐洲經濟學家柯勞斯（Reinhard Cluse）表示，核心通膨降溫的速度將會非常緩慢，將對歐洲央行形成壓力。

至經濟走疲是否會影響歐洲央行的政策？美國銀行（BoA）歐洲經濟學家塞古拉卡育拉（Ruben Segura-Cayuela）表示，經濟狀況對貨幣政策的影響力非常小，歐洲央行關心的仍是通膨。