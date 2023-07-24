疫情解封後，出國旅遊的人數暴增，日本更是不少台灣人的頭號旅遊目的地。據日本官方統計數據，光是今年4至6月，台灣旅客在短短3個月內就豪砸1739億日圓（約新台幣384億元），擊敗美國、南韓等各國觀光客，傲居訪日消費榜冠軍寶座！

據日本觀光廳近日公布的「訪日外國人消費動向調查」，今年4至6月，到日本的全球旅客消費總額達1兆2052億日圓（約新台幣2663億元），仍比疫情前的2019年同期下滑了4.9%，但是其中台灣旅客貢獻的1739億日圓，占比達14.4%，還比2019年同期成長了23%。

其實南韓訪日的遊客最多，光是在6月，南韓訪日人數達55萬人，台灣以39萬人居次，美國以23萬人名列第3。

但是說起消費力，台灣人可一點不輸人。儘管南韓訪日旅客最多，但今年4～6月在日本花費僅為1429億日圓（約新台幣315億元），在全球旅客中只能排名第4。第2與第3則分別是美國（1733億日圓）與中國（1515億日圓）。

每位訪日的台灣人，平均花費為17萬6801日圓（約新台幣3.9萬），比2019年同期大增48.4%，而花錢最多的地方就是購物，每人平均花了6萬7038日圓，遠高於住宿（4萬5329日圓）與飲食（4萬1328日圓）。