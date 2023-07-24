被網友號稱「中職最正MC」的艾融，不僅擁有亮麗外型，更有藏不住的熱辣身材。平時除了在自媒體分享日常生活外，艾融也常在各大綜藝節目中亮相，如今在自媒體近有40萬的粉絲。繼上回推出數位寫真書廣受好評後，時隔半年，在廣大粉絲們的持續敲碗下，艾融決定推出首本實體寫真書-《艾在你身邊》林艾融寫真書尖端限定特裝版。早在寫真書尚未發行前，艾融依照慣例於社群平台上透露實體寫真的消息，並尋求大家對於封面照的想法，不過短短數天，就有超過上萬粉絲的點讚及留言，這種「未演先轟動」的盛況，足以證明她的超高人氣，受到許多粉絲與觀眾們的喜愛。

《艾在你身邊》林艾融寫真書，是再度攜手國際時尚攝影大師黃天仁合作的作品。本次不遠千里來到宜蘭取景，透過天仁老師精巧的拍攝手法，爲艾融打造出更多樣化的風格，尺度上也更是突破。

林艾融推出寫真書。（圖／尖端出版提供）

訪問中，艾融便提及希望大家能從這本作品中看見生活中各種面向的她，跳脫以往，不再只有濃妝豔抹，僅有偽素顏的淡妝，就是為了讓大家能夠可以更貼近並瞭解她。此外，艾融還分享在拍攝現場中讓她最印象深刻的事件，當時正在拍攝本系列當中尺度最大的一幕，只包裹浴巾，正準備脫掉時，竟然意外與隔壁施工的工人近距離的對眼，讓她嚇的花容失色，立刻把窗戶關起來，並繼續進行拍攝。訪問的最後，不免提到自己實在太愛吃美食，但為了呈現更好的作品，而實行激烈的斷食法，甚至差點在外景拍攝時暈倒。相信這些特別的經歷能夠讓粉絲們更加感受到艾融對於此本作品的用心！