華納兄弟出品的《Barbie芭比》上周末首映狂掃1.55億美元，不僅榮登北美票房冠軍，更刷新今年以來最佳首映票房紀錄。
環球影業推出的《奧本海默》也開出紅盤，以8,050萬美元票房排名第二，寫下導演諾蘭非《蝙蝠俠》電影最佳首映成績。兩部電影在影評網站爛番茄皆獲得90％以上的好評。
票房追蹤機構ComScore數據顯示，芭比海默掀起民眾連看兩片熱潮，加上《不可能的任務》系列等其他電影助攻，北美上周末票房預估攀抵3.02億美元。這不僅是今年以來票房最強勁的周末，更躋身美國史上周末票房第四高。
真人版電影《Barbie芭比》（Barbie）與克里斯多福諾蘭執導新片《奧本海默》（Oppenheimer）同檔上映少了較勁的火藥味，反而彼此拉抬聲勢與票房，在「芭比海默」（Barbenheimer）連看兩片迷因的推波助瀾下，協助締造北美有史以來第四高周末票房。
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