24日晚間10時許，在新北市萬里與基隆市安樂區交界處，有一名民眾浮潛溺水，在新北市及基隆市消防局的通力合作下，將民眾救上岸送醫急救。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

24日晚間10時許，在新北市萬里與基隆市安樂區交界處，有一名民眾浮潛溺水，在新北市及基隆市消防局的通力合作下，將民眾救上岸送醫急救。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

在新北市與基隆市交界處的獅子公園附近海域，晚間10時左右發現有民眾浮潛溺水，新北市消防局第六大隊與基隆市警消合作，趕往現場將溺水的民眾救起，但救起時已經沒有呼吸心跳，警消協力將溺水民眾緊急送醫急救。

新北消防六大隊表示，晚間10時20分左右，接獲民眾報案，表示其朋友年約60歲，身著防寒衣，晚間在海上進行浮潛。但下海約30分鐘，距離岸邊約莫一、二十公尺，他在岸上發覺狀況不對，才報案請求協助。

六大隊趕到現場時，發現事發地點已經是基隆市轄區，一邊通報基隆市警消協助，一邊積極先試圖將溺水的民眾拉上岸。到了晚間10時51分左右，終於將溺水的民眾拉上岸邊，但發現該名民眾已經沒有呼吸心跳了。接著由基隆市消防局出動救護車，將其送醫急救。

六大隊出動包括金山中隊、金山、萬里分隊共計9部各式車輛及12名消防救難人員。新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示杜蘇芮颱風接近，民眾應避免從事水域遊憩活動時，如果民眾在岸際倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打119或118報案，讓救援單位能第一時間投入能量執行救援。