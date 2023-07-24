藝人大牙（周宜霈）上月在社群平台爆料11年前遭黑人陳建州性騷，陳建州、范瑋琪夫婦先是提起民事訴訟求償1000萬元，日前撤回民事訴訟，改向台北地檢署提告大牙妨害名譽，再度引發譁然。對此發展，律師王至德分析黑人訴訟策略，列出三種改訴刑事的原因。

律師王至德在臉書粉專發文分析，黑人撤回民事改訴刑事的原因有三，首先是「減少損失」，原本對大牙提出民事訴訟求償1000萬，可能是本來想要嚇退後面想要出來me too的被害人，發現沒用之後，就快點撤告拿回2/3的裁判費。

第二個原因是「偵查不公開」，可能是黑人很有把握可以告贏，所以專心告刑事，後續還可以偵查不公開為由，不方便表示意見，可以很長一段時間都不用面對媒體的追問。

最後，王至德認為最可能的原因是「免裁判費」，黑人提刑事訴訟，一旦檢察官起訴之後，再提起刑事附帶民事訴訟的話，就不用繳裁判費，就算請求100億也不用任何裁判費，如果現在的民事訴訟不撤回的話，就算之後刑事的部分起訴了，也因為一事不再理的規定，可能會沒辦法再提起刑事附帶民事訴訟。

王至德也發現，黑人起訴狀及撤回起訴狀的委任律師，來自兩間不同的事務所，可能是原律師認為提告刑事不會成立，所以主動退出，或是黑人主動要求更換律師，認為新任律師比較會處理刑事案件。

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