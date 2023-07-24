國科會主委吳政忠今天頒贈科技專業獎章予德國在台協會處長許佑格博士，表彰他對推動台德雙邊科技合作的卓越貢獻。許佑格在致詞時表示，台積電可能在幾周內，決定在薩克森邦的德勒斯登（Dresden）設廠。

許佑格是德國德勒斯登工業大學物理學博士，在德國外交部從事外交工作多年，曾派駐南韓、台灣、越南、美國、委內瑞拉和印度。許佑格處長曾於1999年至2003年期間擔任德國在台協會副處長，復於2021年7月起擔任德國在台協會處長一職。

許佑格上任後一直致力於推動臺德雙邊科技合作，在吳政忠於2022年11月訪德期間，協助安排與德國聯邦教育研究部（BMBF）部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）會面，為首次台德雙邊主管科研首長會談。該次出訪促成史塔克－瓦特辛格部長於2023年3月訪臺，成為1997年以來首位訪臺的德國部長級官員，並與吳主委共同見證「臺德科學及技術合作協議」之簽署。

吳政忠於致詞中感謝許佑格處長為促進台德科技合作交流的努力與付出，也回顧台德科技合作的悠久歷程，並指出新協議之簽署，將促成台德雙邊開創及聚焦於推動半導體、氫能、電池及人工智慧領域等多項合作。

目前國科會與BMBF在半導體領域，已啟動徵求雙邊國際合作研究計畫，也在氫能與人工智慧領域開展科研人員互訪及線上專業研討會，而雙邊共同補助之鋰電池國際合作計畫，也將邁入第三期合作計畫。

許佑格在發表得獎感言時回顧過去兩年來台德在共同理念下，攜手推動更寬廣的科技交流與合作。他更透露，台積電可能在幾周內，決定在薩克森邦的德勒斯登（Dresden）設廠，他看好台德未來學術交流，將因此增添促進因子。