睽違21年，范克萊本鋼琴大賽金獎得主、74歲鋼琴大師弗拉基米爾．費亞多（Vladimir Viardo）再次來台，今（24）日率先在台北舉辦大師班。（趙雙傑攝）

范克萊本鋼琴大賽金獎得主、74歲鋼琴大師弗拉基米爾．費亞多（Vladimir Viardo）認為，一個人對音樂的喜愛，不是只有喜愛一件樂器，而是反映了對生命的喜愛。（趙雙傑攝）

74歲鋼琴大師弗拉基米爾．費亞多（Vladimir Viardo）再次來台，他鼓勵學生「盡信書不如無書」，勇於表達自己對音樂的想法。（趙雙傑攝）

睽違21年，范克萊本鋼琴大賽金獎得主、74歲鋼琴大師弗拉基米爾．費亞多（Vladimir Viardo）再次來台，今（24）日率先在台北舉辦大師班，席間他除了示範演奏，還信手捻來各種音樂小故事，並鼓勵學生「盡信書不如無書」，勇於表達自己對音樂的想法，「別彈得像是音樂盒一樣精美，這樣沒有靈魂。」

費亞多師承自俄國鋼琴大師瑙莫夫與瑙莫夫的妻子伊麗娜，是1973年第4屆美國范克萊本鋼琴大賽首位俄國金獎得主，寫下一頁傳奇。現定居於美國，台灣也有許多他在美國教學時的學生。

費亞多表示，回顧他的人生，從小他感覺自己的童年，彷彿比他的一生還要長，「我在5、6歲的時候，對時間的流逝就有很強的感覺，時間像是捧在我手上的水一樣，從指尖中流逝。」

費亞多的母親也是一名歌者，良好的音樂教育正是來自於他的外婆安排，「我的外婆曾因政治入獄，在我6歲時，她從監獄出來，我第一次見到她時，她有很長的灰色頭髮，我可以感受到她堅強的意志力。」

費亞多說，他之所以開始彈鋼琴，也是因為外婆，「她讓我媽媽變成聲樂家之後，接下來就是要讓我也要走音樂的路，我開始每天練4小時的琴。」

費亞多表示，外婆每天都打他、督促他練琴，「我那時天天都在哭，後來成為演奏家之後，每次音樂會前都很痛苦地在準備，外婆也看見了，她跟我說：我很抱歉，讓你6歲那年開始彈琴，我以為那是一個很容易的生涯。」

但費亞多並沒有因為辛苦而放棄他熱愛的音樂，他表示，他的母親因常常在外巡演，他平常不太有機會見到媽媽，「我偶爾見到媽媽時，她還會說：既然你常常哭，那我們就不要彈了好嗎？但我還是想繼續。」

費亞多表示，對音樂持之以恆的熱情，他也深受俄國鋼琴大師涅高茲啟發，「曾經有人問過涅高茲，鋼琴的聲音是從何而來？當時他第一個直覺反應回答：當然是從聽見的聲響而來。但他很快地就修改答案，他認為『音樂是從靈魂而來』。」

費亞多認為，一個人對音樂的喜愛，不是只有喜愛一件樂器，而是反映了對生命的喜愛。

費亞多表示，他的恩師瑙莫夫對他的影響無法計算，師生二人之間的默契，甚至不需要言語就能意會對方想法，「我在跟瑙莫夫學之前，是先跟他的太太伊麗娜學，當時她就常常告訴我：你實在是太像我先生了。」

後來費亞多成為瑙莫夫的學生，他形容兩人的溝通是用一種「鳥的語言」對話模式，「有次瑙莫夫上大師班，我上去彈布拉姆斯，外面的學生也進來聽。他只要一個動作，一個聲音，我就知道他要做什麼，要怎麼彈，台下目瞪口呆，這種沒辦法解釋的語言，對我而言很有趣，就像沒有人可以解釋愛是什麼一樣。我很高興我並不知道其中的原因。」

1973年費亞多拿下范克萊本大賽金獎後，曾因美蘇政治關係，而有過一段被禁止出俄國的日子，他形容那段日子，「沒有黑魚子醬，還是有黑麵包吃。我只是不能出俄國，但是當時在境內還是有很多音樂會，我也學了很多曲目，我記得我在嚴冬中巡演，水都變成冰了，沒有暖氣，我就拿吹風機往被子吹取暖。」

費亞多說，自己比較屬於「冒險型」的鋼琴家，永遠不知道下一刻會發生什麼事情，每個鋼琴家所嚮往演奏的拉赫曼尼諾夫第三號鋼琴協奏曲，他也是在32歲時才開始學，「我那時每天晚上都有一個噩夢，就是在台上彈拉三的開頭主題，但是每次彈完前面就接不下去了，為了好好睡覺，我只好開始練這首；我每次學一首協奏曲大概三到四周，但是拉三我最後練了三個月才練起來，而且每次上台彈都還是會流汗。」

費亞多表示，樂譜上常常都有新發現，「有很多我們不知道的事，有很多我們忘記的事，或是連我們的老師輩都忘記的事，所以要努力去發掘，像是我60歲時才發現梅特涅的譜上有很多過去沒發現的事，但我還是要學。」

費亞多說，演奏樂器每天都是在跟自己搏鬥，他提及摯友、鋼琴大師李希特，常常也對自己很嚴格，「我跟他很熟，他有一個下西洋棋用的那種計時器，假如每天練4小時琴，他會計算扣掉翻譜、上廁所、停下來忙其他雜事的時間，他發現每次說要練4小時，但是真正彈琴的時間只有3小時，然後他會把缺的時間記下來，再補練回來，最高紀錄他曾欠自己150小時，他也真的又補練回來給自己。」

費亞多表示，這是一個許多古老知識和精華快速消逝的年代，「現在有太多東西變得太表面，像是貝多芬有三種不同的斷音，現在普遍只看得到兩種，海頓、莫札特有很多即興段落可以發揮，但我們可能已經遺忘了，所以我更要自己去發掘和學習。」費亞多在台獨奏會將於7月25日在台北誠品表演廳登場。