運彩「串關」玩法一直以來受到大家的喜愛，因為透過賠率連續相乘的結果就能夠讓可能中獎的金額變大，小小的投注金額就有機會抱回大大的獎金，今天舉一位購券者以100元買足球「正確比數」「串3關」開心中獎229,500元獎金的例子，來跟大家談談他是怎麼買的。

台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

運彩「串關」是指購券者須選擇2場或2場以上的比賽及其遊戲玩法進行投注，可以跨球種、跨玩法、跨聯盟、跨賽前與場中，只要購券者看好的比賽場次，就可以串在一起，把賠率變大的一種投注方式，賠率連續相乘的結果，常常可以高達千倍甚至萬倍。

4/26有位花蓮投注站的消費者，他買運彩時挑了3場英超足球聯賽的「正確比數」玩法，以「串3關」的方式購買，分別是1.賠率20倍的「布倫特福德Vs. 切爾西 正確比數2:0」、2. 賠率6.75倍的「利物浦Vs.西漢姆聯 正確比數2:1」以及3. 賠率17倍的「兵工廠FC Vs. 曼城 正確比數1:4」，比賽結果3場「正確比數」全數命中，「串3關」賠率20倍、6.75倍及17倍連續相乘的結果高達2,295倍，讓他100元的投注開心中獎229,500元。

從他的投注內容可以看出3個眉角：1.鎖定英超足球聯賽的賽事。2.專挑高賠率的足球「正確比數」玩法。3.買「串關」讓賠率連續相乘，把可能中獎的金額變大。提供大家投注參考。