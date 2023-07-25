百餘年前的大稻埕，是台北市最重要的商業區，港埠繁榮，洋行林立，各國使領館進駐，富紳名流雲集，人潮熙來攘往，車馬交馳，商業鼎盛的迪化街，米行、南北雜貨、中藥行與布匹店林立，人潮川流不息，當時便是摩登富裕的象徵。

近百年以後，大稻埕的風華並未走入歷史，畫家郭雪湖的〈南街殷賑〉膠彩畫，細膩描繪出1930年迪化街慶讚中元的民俗熱鬧場景，如今許多藝術家、文學家與文史工作者仍熱衷研究這幅作品，畫裡的街道場景、店鋪市招、人物姿態，甚至攤販的販售物品，都有著那個時代獨特的典故與趣味。

新舊融合的大稻埕

如果把〈南街殷賑〉對比今日的迪化街，我們依然可以看到大稻埕混雜著新與舊、融合與開放的特質，仿巴洛克立面洋樓進駐潮牌店，老字號商家與文青咖啡館並存，對比今昔，大稻埕又有了哪些新變化呢？

「我剛進駐這裡時，迪化街其實沒有什麼人潮，這邊都是倉庫。」大稻埕新住民──實踐大學媒體傳達設計學系講師吳勝文，2006年把公司搬到大稻埕，那時迪化街倉庫租金才區區幾萬元，「人們覺得迪化街已經沒落了。」不過才一轉眼，「現在這裡租金翻了好幾倍。」吳勝文的太太是大稻埕人，因此與在地店家熟門熟路，帶著我們走訪迪化街，一探這裡的趣味事。

百年前大稻埕的中藥材，就已是當地重要的產業。（圖／台灣光華提供）

畫中的歷史流光

大清早九點鐘，迪化街的店面幾乎都已開門營業，老一輩勤奮努力，才能發家起厝，累積龐大的財富。說起迪化街的富裕，一輛以「海神三叉戟」為名的頂級轎跑，就從我們面前駛過。在迪化街，頂級名車是常見風景，回顧過往，〈南街殷賑〉也似乎反映出當時的豐饒，畫中鮮豔招牌林立，旗幟飄飄，車水馬龍，極盡繁華。現今畫裡的商家都已物換星移，只有台北霞海城隍廟與乾元蔘藥行是「唯二」留存的地標。

位在迪化街71號的乾元蔘藥行，以「乾元元丹本舖」招牌出現在畫作裡。乾元蔘藥行是台灣第一家代理虎標萬金油的商家，當時民眾購買一瓶虎標萬金油，便可到永樂座看戲，百年前就已懂得異業合作，滾出新商機。可惜這間百年藥鋪在2021年歇業，招牌已經卸掉，據說覓地另起爐灶。站在乾元蔘藥行原址前，街屋立面仍可看到誇張的裝飾藝術梁柱，山牆上有一圓形牛眼窗，以人蔘浮雕裝飾，凸顯乾元蔘藥行以中藥起家的營業特色。

一旁的台北霞海城隍廟清晨便出現絡繹的參拜人潮，廟中呈現寧靜祥和的氣氛，裊裊輕煙扶搖而上，一如〈南街殷賑〉裡的場景。〈南街殷賑〉所描繪的時節是中元節，畫中城隍廟香火鼎盛，街道上擠滿中元節大拜拜與採買的人潮，街道兩側店家懸掛著「中元大賣出」（意為「中元大拍賣」）、「中元贈答品」、「中元大減價賣出」等旗幟，跟現在中元普渡很相似，現在中元節迪化街會有不少採買人潮，而量販商家也會摩拳擦掌，推出大促銷與普度「澎湃包」，商業策略與百年前類似。

台北霞海城隍廟裡眾神威武，月老的人氣更是一等一，大受年輕男女歡迎。（圖／台灣光華提供）

澎湃中元節

迪化街上賣麵線米粉的老闆江志仁回憶，60年前的中元節可是人山人海，「那時的人很好客，辦桌請客，人越多表示越有面子。」除了中元普度，當地人最重視的信仰活動是號稱北台遶境第一的5月13日城隍爺生日廟會。百年佛具繡莊店老闆童振熙回憶，「以前城隍爺生日前的夜訪，比白沙屯媽祖出巡更熱鬧！」城隍爺生日時要迎熱鬧，各地陣頭風光盡露，八將出巡除煞，為店家消災解厄，帶來財富。不過近幾年迪化街神明排行有了變化，人氣最旺的神明已換成城隍廟裡的月老，月下老人為大家牽紅線，牽成好姻緣，附近店家老闆娘笑稱：「要是遇上七夕或是情人節，男的排到南京西（路），女的排到民生西（路）。」

面對神明人氣此消彼長，台北霞海城隍廟文宣長吳孟寰鄭重表示：「城隍爺不會吃醋，也樂見其成。有男同志朋友來求姻緣，月老幫他們成功達陣，我們甚至帶月老到日本參加多場台灣祭。」

雪湖阿公的視角

〈南街殷賑〉畫的霞海城隍廟，不少人推敲郭雪湖當時站在哪裡畫這幅作品，但眾說紛紜。倒是這幅畫的描繪視角很特別。「〈南街殷賑〉可讓觀看者彷彿可以由上而下俯瞰，前景卻又可以由下往前看。」吳勝文認為，郭雪湖在描繪整個街廓時，從各個透視點去繪畫，將他腦中不同景深的街景細膩地組合起來，「就好像現代人使用Photoshop繪圖一般，他很可能是台灣第一個在腦海裡直接Photoshop的人。」吳勝文打趣地說。

〈南街殷賑〉投射出雪湖阿公對大稻埕的繁榮印象，為了營造節慶的氛圍，畫中的迪化街建築都「增建」拉高，看起來很氣派，而實際中的迪化街，樓層頂多兩到三層樓高而已。在畫作左下角有一個「仙公卦」立牌，是迪化街仍留存的原生產業，也就是現在的擇日館（算命館）。「算命館對大稻埕商家來說很重要，老闆們從結婚生子、拜拜看日子、新店舖何時開張營業等，都極度仰賴算命老師，甚至連手機號碼都是老師算出來的。」吳勝文說。

百年前的復仇者聯盟

畫作中還可見到當年永樂座熱映的電影《火燒紅蓮寺》看板。永樂座是迪化街的大戲院，設有1,505個豪華座位，「《火燒紅蓮寺》可說是那個時代的「復仇者聯盟」系列，每一集都非常賣座，一連演三集。」吳勝文說，當時電影盛況空前，報章紛紛給予報導：「每夜觀眾滿員，絕好人氣」、「崑崙派與崆峒派不睦，諸劍客互施法術，刀光劍影，令人呼快。」在電腦特效還未問世的當年，《火燒紅蓮寺》電影竟可出現人體變大變小、劍光鬥法、掌心發雷、口吐飛劍等特效，轟動一時。

畫中還出現的寶香齋商行，這是台北市當年最頂級的知名糕餅店，後來的義美、李亭香等糕餅店師傅，便是從寶香齋分支而來。寶香齋供應廟宇拜拜的糕餅，卻每逢週日休息，老闆是長老教會信徒，信仰基督教。這點可看出大稻埕融合多元的特質，「在大稻埕處處可見這種融合的特色，教堂與廟宇並存，泉州人、福州人、日本人、洋人匯聚在此做生意，而且百年前就開始了。」吳孟寰說。

從〈南街殷賑〉中還可一窺當時的流行商品與台灣特產，例如日本人會帶回「內地」（日本本國）的蓬萊名產、香蕉、大甲帽子與原住民商品等特色伴手禮，懸掛的商家招牌也琳瑯滿目，象徵新生活的鐘錶店、零食店、藥行、布莊、商會、美孚石油與甜點糕餅店等等，呈現百工百業繁榮的景象。畫裡還可看到人力車、自行車、汽車、交通標誌，甚至水溝蓋，顯示城市基礎建設的先進。

郭怡美書店讓大稻埕更添人文底蘊，是文青最愛打卡的景點。（圖／台灣光華提供）

大稻埕飄書香

百年過去，大稻埕的南北雜貨、中藥行、茶葉與算命館等傳統產業其實都在，「只是樣貌跟以前不同了。」吳孟寰以大稻埕遍地開花的咖啡廳與小酒館為例，「這一點也不奇怪，百年前大稻埕就有冰咖啡，日治時期有江山樓與春風得意樓等喝酒處，只是現在換成了米凱樂啤酒吧，對我們來講，大稻埕一直沒有退流行。」

2022年底，迪化街冒出一間郭怡美書店，老屋+咖啡+上萬本藏書，頓時成為網紅打卡新地標。出資開設書店的，是獨立共和國創辦人暨社長郭重興。緣份說來奇妙，郭怡美書店位址正是郭重興的祖父、富商郭烏隆百年前的起家厝，對面是上市公司聯華食品的發跡地。百年前，郭烏隆在迪化街開設「郭怡美商行」，販售砂糖、麵粉等雜貨，百年後郭家後人讓老屋新生，開設獨立書店，為大稻埕揭開新頁。

走進郭怡美書店，前後兩棟街屋佔地廣大，以天井串連，天井上方設有一座天梯，營造出獨特的空間感。室內則採用低調溫暖的燈光照明，搭配古樸的建材，襯托出古幽氛圍，是個坐下來會讓人心情沈澱，令人喜愛的質感書店。「郭怡美書店」的一樓為書店，選書品項呼應大稻埕的街區特色，從飲食、茶、文化、民俗到歷史等書，應有盡有，彷彿大稻埕的展示櫥窗；穿過天井後的二進空間提供咖啡及輕食，可以坐著慢慢品咖啡、喝茶，翻閱自己喜愛的書籍。

DoGa台北迪化店抓住年輕人口味，賣到翻掉的酥脆辣椒餅乾零嘴一定得來一點。（圖／台灣光華提供）

玩轉大稻埕

吳勝文推薦的「孵咖啡─孵珈琲洋館」則位在歸綏街上，是一間有著昭和風情的咖啡館。拾級來到二樓，可看見咖啡館內收藏許多古董老件，昏黃的燈光讓心情立刻懷舊起來，彷彿重回到溫暖而正向的昭和年代。復古老派的情調，有味道的傢俱擺設，馬賽克拼貼檯燈，在鵝黃色燈光的微微投射下，適合來一杯咖啡、喫杯茶，與朋友一起窩著聊聊小心事。店內有自家烘焙咖啡豆、甜點與輕食，適合消磨一個下午。

DoGa台北迪化店是另一間打卡點，店內販售網路紅到不行、外銷熱賣到翻掉的酥脆辣椒餅乾零嘴，在古老歷史的大稻埕街區，DoGa卻宛如潮牌名店，兩者雖然屬性天壤地別，竟能毫不違和地在一起。冷冽金屬風搭配霓虹燈箱，炫彩天花板呈現謎走色調，架上陳列著色彩鮮麗的各式產品，展現年輕的品牌活力。文創品牌印花樂則可以提供旅人絹印手作與藝術手作課程，到這裡來可品味一下正港的台味印花美學。

雪湖阿公用〈南街殷賑〉將大稻埕定格在時空裡，大稻埕的豐饒與繁華，百年後依舊不變，這裡有說不完的故事，等你來發掘。你可以走進潮店購物，或是探訪幽深巷弄裡的富豪宅第，推開咖啡館的門，坐下來喝杯咖啡，醞釀懷舊的情緒，然後帶走琳瑯滿目的香料與藥材，回家為自己燉個大補湯，細細品味新舊融合的大稻埕。

本文作者：台灣光華雜誌

(本文摘自《台灣光華2023.07》)