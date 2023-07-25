電子下游代工大哥們依舊扮演主攻部隊，惟短線乖離過大，慎防拉回；矽智財雙雄創意及世芯KY再創新高，人氣不減，低基期的ABF、封測以及台積電積極擴展CoWoS設備相關股、工業電腦等，具有輪動機會；生技股開始補漲，大型權值及金控股今年漲幅相對偏低，有利低檔支撐或補彈。

美國聯準會十二日公布褐皮書調查顯示，過去幾周經濟活動微幅增加，預料未來數月仍將持續緩慢成長。褐皮書並證實，美國通膨壓力已逐漸減緩；此外，美國七月紐約州製造業調查指數由六月的六．六，向下滑落五．五點至一．一，較市場預期負三．五還更佳。加上先前公布的消費者及生產者物價指數同步下降，顯示通膨受控制。而美國財政部長葉倫十七日表示，儘管中國經濟成長放緩可能會波及其他經濟體，但美國經濟正走在降低通膨的良好路徑上，同時就業市場依然強勁。

一般預期聯準會於七月二十五、二十六日召開會議，將持續升息一碼至五．二五至五．五％。以近期美元重挫跌破一百走勢，市場似乎預期此將是聯準會最後一次升息，所以股市表現相當不錯。

標普成分企業季報恐年減

近期更受注意的是企業公布財報，近周金融股打頭陣，一如預期拜利率升高帶動利息收入所賜，摩根大通、富國銀行上季的獲利勁增，只有花旗集團上季較遜色。在指標股部分，由特斯拉、網飛、ASML、IBM於十九日打頭陣，七月底至八月初則有谷歌、微軟、臉書、亞馬遜、蘋果、AMD等接力登場。雖根據FactSet數據，標普成分企業的獲利料將年減約七％，為二○二○年第二季以來最慘的財報季，但股價幾乎是反應利多較多，較少反映利空。

美股技術面都相當強，尤其領漲的特斯拉、輝達、蘋果，以及谷歌、微軟、臉書走勢都算是強勁，只是本益比已拉高超過四五倍，後續走勢成為關鍵。今年美國電子股幾乎都是靠這些大型股，其他標普中小型其實ＰＥ未達二○倍，不算高。而利率拉升有助銀行股獲利增加，加上近期國際油價漲升至七五美元上下，能源股第二季獲利不佳，第三季卻有不錯開始。短線那指及費半指數都再創今年新高，標普表現亦佳，只要維持在十日線之上就屬強勢。道瓊緩步趨堅，支撐提高至三萬四千點。上半年漲最多達四五％的費半，短線均線集結在三六五○點上下，必須力守。

歐洲股市大多在季線上下震盪，歐元升值對歐股較有利；亞洲日韓股市小幅拉回持續整理；中國第二季國內生產毛額（ＧＤＰ） 按年增長六．三％，低於市場預期，按季僅升○．八％，各機構又紛紛開始調降今年ＧＤＰ，深滬股市小跌。全球最強姿態還是美股，換句話只要美股未見大跌破月線前，都屬超級強勢，有助拉抬台股。

量滾量、融資增確有過熱味道

台股上周漲勢火爆，周漲六一九點，本周再度創新高，近一周外資因為美元弱勢而加碼台股。不過原先最強的ＡＩ相關股包括廣達、緯創、緯穎，短線漲多拉回；繼之而起的英業達、神達、和碩乃至低價的仁寶集團的仁寶、康舒出大量震盪。但短線熱度極高，大盤融資快速增加至二一二七億元，若從低點一五一一億元算起，累計增加超過四成，也高過指數上漲的三八％，十八日成交量高達四八八四億元，是二一年八月以來最大量，當時指數也在一萬七千點上下，也就是說一萬七千點之上，很容易出現四千五百億元以上大量，量滾量的確有過熱味道，且當沖橫行，一不小心很容易失控，加上漲多股開始上下震盪，短線避免追高。

美國臉書、特斯拉、蘋果等依舊高姿態，隨時都可能再創新高，輝達超強再創新高，只要美股未連續下跌，台股低檔也會有支撐，但是要堤防量滾量最後可能拉回煞不住車失控，果如此就容易出現大量長黑。所以未來量能變化相當重要，強勢股若拉回十％左右而量縮，則有機會再彈升。

美國強勢股還是與ＡＩ、電動車、蘋果有關，台灣是全球ＡＩ伺服器最大供應基地，約占七成；晶片則幾乎通吃，連韓國都在吃味。輝達及超微都跑到台灣要先進製程產能，這股趨勢尚未改變。而生產晶片要角就是台積電，今年以來對於所需的先進封裝積極擴廠因應，相對於通訊晶片受手機需求放緩或衰退，ＡＩ晶片的確是提升台積電先進製程稼動率最佳補藥。但是營收占比畢竟不是太大，所以市場對於二十日法說會，大多認為將下修資本支出以及全年營收。不過畢竟第三季開始有蘋果晶片將出貨，PC/NB及手機庫存歷經三季以上去化，逐漸轉為健康，現在等的就是需求出籠，隨著時間消化，預計明年總是會出現３Ｃ產品換機潮，加上汽車電子的興起，可以說第二季應該是台積電此波循環的業績谷底，以此來看未來兩年，中線逢低將是尋找買點。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2257期精彩當期內文轉載》