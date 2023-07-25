社區保全常常換人正常嗎？有網友透露自己所在的社區平均每個月開除2個夜班保全，由於流動率太高讓他擔心請保全的效果大打折扣，有意在社區大會召開時提出討論，文章引起網友們熱議，許多人點出關鍵在於夜間保全的「薪水」只願意出香蕉，就只能請到猴子。

原Po在PTT論壇上發文表示，社區夜間保全被開除的原因，不外乎是上班睡覺被發現，但原Po認為，「半夜人總是會想睡覺，如果小瞇一下不要整個睡到不醒人事或是睡一整晚，倒是覺得還好，且開除管理員不需要經過住戶投票，不太明白開除的規則是什麼？管委會也說不出個所以然來。」

加上保全頻繁汰換可能會造成安全漏洞，且社區只有在半夜才會關鐵門，用門禁卡進出，其他時間保全根本無法辨別進入的人是否為住戶，原Po有意在社區大會上提出討論，先上網詢問網友們的看法。

有內行人點出關鍵在於，頻繁開除保全的原因可能在於，不想出很多錢但又一堆要求，「不要用那種低於基本工資的老摳摳，多花錢請年輕力壯的」、「真的要保全不睡覺就加錢排固定時間的，輪班的勞基法，他夜班本來就可以抽空休息」、「保全錢少的要命，事情有做好就好，要求一堆當然流動率就高」、「可以請貴一點的保全，就不會睡了。」

有人建議，雖說工作本來就不能睡覺，但實務上夜班難找且薪資普通，自然素質良莠不齊，流動率自然也高，解決方法可能只剩提高待遇，另有網友建議更換物業公司或乾脆不要請夜班，「有時候是物業給保全薪水太少，社區繳很多但都被公司抽走。」