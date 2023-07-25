美國去年10月對大陸祭出一系列晶片出口禁令，更聯合盟友包括日本等，攜手限制晶片製造設備輸往大陸，大陸方面則尋求晶片製造自力更生。但《日經亞洲》記者卻分析指出，大陸恐怕高估了自己的能力，也低估與他國脫鉤帶來的風險。

《日經亞洲》記者西村博之（HIROYUKI NISHIMURA）近日發表評論，分享參加今年6月在天津舉行的達沃斯論壇時的經驗，他提到北京政府反覆出現自相矛盾的言辭行為。

首先，大陸國務院總理李強，先前針對西方對大陸半導體管制定調為去風險而不是脫鉤一事，表達了強烈異議，更批評這是偽命題，並呼籲各國應擁抱開放、共享，繼續努力建設開放性的世界經濟，以及共享全球化成果。但不久後，大陸隨即管制半導體關鍵材料鎵、鍺的出口，而這樣的做法打臉李強的「共享」說法。

一位熟悉陸方的日本政府人士說，大陸並不認為有矛盾，因為北京想建立一個以自己為中心、世界其他國家依賴它的全球秩序，並希望加深這種依賴。

西村博之強調，大陸的目標是建立一個獨立、沒有外國參與的「全大陸連鎖店」，大陸希望從原料到技術的生產完全自給自足，建立不需要其他國家參與的產業鏈，而在美國制裁下，半導體自主是大陸的第一要務。

西村博之引述日本政府消息人士說法指出，北京獲取關鍵技術的方法，已變得越來越具有戰略性和復雜性。

文章續指，即使在這種情況下，大陸的信心仍持續增強，根據《環球時報》的調查，有55%受訪者直指「看不起」西方，只有不到4%的人尊敬西方。

此外，大陸還吹捧擁有時速350公里的火車、鋪設的高速公路和不斷擴建的地鐵系統。但西村博之認為，大陸高估了自己的能力，且低估了「去中化」的威力 。