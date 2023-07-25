中央氣象局24日20時30分發布海上颱風警報，杜蘇芮過去3小時強度增強且暴風圈略為擴大。對此，桃園市長張善政24日就表示，「颱風杜蘇芮逼近，昨天市府已經啟動各項因應措施，我今天也特地到八德蔬菜產銷班瞭解農民朋友的防颱整備，盡可能協助農民辛苦栽種的心血減少災損」，引發討論。

張善政24日在臉書上表示，「颱風杜蘇芮逼近，昨天市府已經啟動各項因應措施，我今天也特地到八德蔬菜產銷班瞭解農民朋友的防颱整備，盡可能協助農民辛苦栽種的心血減少災損。且為了避免菜價出現劇烈波動，農業局儲有95公噸的冷藏蔬果，隨時可以釋出穩定菜價，不能讓颱風對市民生活造成太大的擾亂」。

張善政也坦言，「過去我有空的時候，每個禮拜都會去超市買菜，那時我就注意到八德蔬菜產銷班佔超市葉菜類的大宗。今天發現部分蔬菜提前採收，這是比較保險的做法，我也提醒農友們，若是提前採收的人手不夠，可以向桃園智慧農耕團聯繫。務農多年的我，很能夠體會農民的辛勞，雖然我無法前往每一個產地當面表達關心，但市府團隊一定會協助農友跟時間賽跑，做好事先的防颱整備」。

張善政最後也說，根據氣象局最新的預報，颱風路徑有稍微往南偏，不過依然不能掉以輕心，外圍環流還是可能帶來強勁的雨勢和陣風，「請農友們務必要提早因應，若是不幸產生農損，也要記得拍照記錄，以便後續申請相關補助，讓我們一起提高警覺，做好準備，把災損降到最低」。

此篇文章一發出，許多網友也紛紛留言表示「幸福的桃園有張市長真好！關心我們颱風即將來臨的所有措施」、「感謝市長穩定控制菜價，不必要的漲幅，關心市民財產安全，加油」、「桃園有張市長真好」、「羨慕桃園市民有個認真做事的市長！」、「仁心慈愛的好縣長，桃園市民有福報」、「感謝市長，你有注意到颱風多還沒來，菜就已經上漲，這是多少家庭煮婦的痛、景氣不佳萬物皆漲」、「謝謝您市長！謝謝您，身為桃園市長所做的一切，謝謝您！辛苦了！桃園市民真有福！」。