民進黨總統參選人賴清德近日發表最新競選影片，主打他擔任台南縣市長時期的政績，包含治水工程及促成台積電5奈米製程落腳南科，要告訴選民自己已經準備好了。除了治水成績遭到藍營戰將謝龍介打臉外，民眾黨台北市議員林珍羽24日在《新聞大白話》節目直批，賴當台南市長時曾創造兩個奇蹟，一是兩百多天不進市議會，二是登革熱疫情全台最嚴重，賴走後台南更是黑金槍騙加綠電，才需要叫民代起立排排站道歉。

「台南經驗直接幻滅啦！」林珍羽表示，其實不曉得賴清德為什麼會把他的台南經驗拿出來講？可能拿出每一項，謝龍介都可以點出他的問題。高雄或台南也好，長期都是綠油油的執政下，就會出現怠惰的狀況，長期的貪汙腐敗。高雄當年為什麼會被韓國瑜翻盤？就是大家忍不住了！

林珍羽提到，大家完全不管什麼，只要是綠色我就投你，到現在就變成在台南或高雄，大家覺得我投給你，好像沒有變得比較好？好像換人做做看會比較好？所以就可以看到，民意的反彈之大，謝龍介就差一點點就可以翻盤。但賴清德當副總統沒什麼表現，就想把台南經驗拉上來談。

「但是可以跟大家分享一下，台南創造了兩個奇蹟！」林珍羽指出，第一，首長不用進市議會被監督，這是第一個民主奇蹟。第二，當年的登革熱疫情，在全台灣最嚴重的，也是在台南市長賴清德的執政之下。他離開台南之後，又創了什麼奇蹟？黑、金、槍、騙，再加上綠電，這個溫床就在賴清德的眼皮子底下，一直不斷地延燒，讓他要拉著立委排排站，跟市民賠失禮，這還算是一個可以被展現的「經驗」嗎？

林珍羽直言，這支影片真的有點自曝其短、孤芳自賞，可能賴清德自己覺得很棒，可是不要忘了，當時他是怎樣叫所有民意代表站起來道歉的？