國民黨23日在板橋體育館舉辦全代會，正式提名新北市長侯友宜參選2024總統。對此，前立委郭正亮23日就表示，「我覺得郭台銘再怎麼樣，基本上是沒有機會了，99％是沒有機會了，他參選的正當性滿低的」，而最近有一份最新的民調指出，對於民眾是否希望郭台銘知難而退，有66％的民眾認為「郭董應退選2024，否則就是助賴清德當選」，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》24日對於「韓國瑜顧大局挺侯友宜，郭正亮分析郭台銘已缺參選正當性，你希望郭董知難而退嗎？」進行了網路民調，截至24日23時，已有3萬人進行投票，有66％的民眾認為「郭董應退選2024，否則就是助賴清德當選」、有18％的民眾支持「郭董不在乎失信，無法限制他參選」、有16％的民眾支持「郭董民調低會被棄保，選不選都不重要」。

參與投票的網友也紛紛留言表示，「打經典賽就要選出會贏的最佳選手，而不是選二軍選手去參賽～」、「政治人物要言而有信，不要怪東怪西；都是別人的錯；太忽視民意反應」、「當初說全力支持，現在看是笑話」、「團結才能贏」、「郭董言而無信已有先例，不管是四年前的選擇，或是今年的挺侯宣言」、「郭已經失信於民，再選將變零誠信」。