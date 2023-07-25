2024總統大選倒數不到半年，藍綠白的參選人都競爭非常激烈，許多民調也都受到關注，甚至也有網友預測，最終比數將會是賴清德42％、柯文哲33％、侯友宜25％，賴清德會贏150萬票左右，而國民黨23日在板橋體育館舉辦全代會，正式提名新北市長侯友宜參選2024總統。對此，前立委郭正亮24日就表示，「未來侯友宜跟柯文哲之間，要去找共同點，不然就會出現之前的預估，42％、33％、25％，那就是用現在的民調去除以100％的時候就會變成這樣」，引發討論。

日前在PTT上有一名網友以「2024幾乎結束了」為題發文表示，目前侯友宜被正式提名，換侯幾乎不可能，而該網友預測，最終比數將會是賴清德42％、柯文哲33％、侯友宜25％，賴清德會贏150萬票左右。對此，郭正亮24日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我覺得未來侯友宜跟柯文哲之間，要去找共同點，不然憑什麼要棄保？因為目前侯友宜跟柯文哲都會去登記參選，不然票憑什麼要合流在一起？」郭正亮更斷言，「不然就會出現之前的預估，42％、33％、25％，那就是用現在的民調去除以100％的時候就會變成這樣，因為現在加起來還是有未表態的部分，比如說現在表態率是80％，那就是除以0.8，算出來就是這樣」。

郭正亮最後更坦言，「為何柯跟侯不會合流？就是因為這兩個人還沒有找到一些共同點，任何東西要棄保，你一定要讓人家覺得你們是立志要做同一件事，可是到現在柯文哲還是不願意說下架民進黨，給人家的感覺就是他還是會說垃圾不分藍綠，那如果不分藍綠，你跟藍要合什麼？民眾黨要把柯文哲的思想理清楚、邏輯要清楚」。