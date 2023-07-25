美國學者日前在一份報告中指出，大陸解放軍在東南省份部署了東風-17彈道飛彈，準備在台海發生衝突時，拿來對付台灣及其盟友，引發熱議。前空軍副司令張延廷24日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，東風-17是超高音速，達太空中大概10到20倍音速，回到地球還能做3次變軌，「很難攔截」，且射程更可以打到第一島鏈、「可以打到美軍！」。

中央社日前報導，美國蒙特瑞密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）「詹姆士．馬丁不擴散研究中心」學者埃弗萊斯（Decker Eveleth），於7月稍早發表題為「2023年中國人民解放軍火箭軍戰鬥序列」的報告中指出，據解放軍火箭部隊基地公開的衛星圖像，火箭部隊在台灣附近廣泛部署東風17中程彈道飛彈，部份更部署在距離台灣僅約400公里。

對此，張延廷分析「東風系列非常多，打台灣的話，東風-11、東風-15、東風-16」，除了現在講到的東風-17，還有東風-21、東風-24、東風-25、東風-26，都可以用。但比較需要注意的就是他的火箭砲，因為導彈比較貴，火箭砲便宜，看俄烏戰爭就大量使用。火箭砲有衛士-2D、衛士-3、衛士-4型，還有PHL-191，都可以直接對台灣做面的打擊了。因為導彈是點，一個彈頭大概1.5公噸，就是打個大洞，重磅摧毀這一個點。

「但是火箭砲就是打整個面，咻咻一直來射。」張延廷指出，如果有第一擊，也是東風搭配火箭砲，東風負責重磅的重點摧毀，有些東西他不要拿東風去打的，就用火箭砲去做面的打擊。如果是作戰指揮中心，火箭砲可能效果就有限，這個時候就由東風導彈，東風-11、東風-15，就足以把它摧毀，或者是巨型的雷達站，重磅的再用導彈。其他的機場設施、彈藥庫、油庫什麼的，火箭砲就可以了。

張延廷表示，為什麼會強調東風-17？因為它是超高音速，它在太空中大概10到20倍音速，回到地球的時候大概10倍，攔不住！我們現在台灣大概只有標準二，美國最厲害，有標準三型飛彈，可以打到太空，甚至可以打到低軌的人造衛星，它也只有8.7倍音速，「慢的要去追快的，很難！」

張延廷強調，而且它在太空中是高速，進入地球之後變軌，你用電腦計算可以測出彈道，但它會向右或向左變軌，你怎麼去追？電腦計算是曲線，但變軌是偏移、飄移的，不好追。它有三個特色，第一，在太空中是高速，回到地球變軌，這很難攔截。第二，它不是變軌一次，可以變軌三次，變一次你算出來了，它後面彈道又變！第三，它準！彈頭1.8公噸，但彈道誤差只有2公尺，差500公尺那遠了，但2公尺就直接算命中。

張延廷直言，東風-17的射程達1800至2500公里，福建到台灣500公里，整個涵蓋沒有問題，還可以打到第一島鏈。「可以打到美軍！」