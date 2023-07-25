漢光演習24日登場，圖為桃園機場反空降預演。（本報資料照片）

國軍年度軍演「漢光39號」實兵操演將於24日至28日登場，國安會祕書長顧立雄受訪時透露，此次演習目標是「要讓中共沒辦法越過台灣海峽」。前立委蔡正元24日在《頭條開講》節目強調，這次漢光演習內容都是「解放軍跨海登陸了以後」的作戰，顧立雄根本搞不清楚狀況，竟還是國安會祕書長。國軍還派機步營去夏威夷讓美國國民兵訓練，像是去郊遊，真要訓練應該跟瓦格納學城鎮作戰。且美國賣武器還不交貨，讓漢光演練不到新武器，充滿矛盾。

「美國人習慣是說，要賣武器給你，先收現金，他什麼時候交貨，要靠政治考慮！」蔡正元表示，比方說土耳其要跟美國買F-16戰機，錢收了，對不起，到今年第六年還是沒看到影子！為什麼？因為政治考慮，看你乖不乖！台灣更複雜，美國還要跟中國大陸打交道，還要喬好才給你。

「漢光演習，我對於顧立雄是很有意見！」蔡正元提到，顧立雄說我們這次漢光演習，就是要讓解放軍不敢跨海登陸，結果他演習的內容，都是解放軍已經跨海登陸了以後的演習內容，這相當矛盾。國安會秘書長搞不清楚狀況，請問一下，這是多嚴重的事情？

蔡正元質疑，第二個，去夏威夷受訓，是去度假嗎？「夏威夷不是美軍的陸軍基地耶！不是裝甲軍最重要的基地耶！它是海軍基地耶！」然後派我們的機步營去給國民兵訓練，有沒有搞錯啊？「我實在想不通，美國的國民兵是很菜的耶！就像保六啦！拜託咧，如果真的要訓練的話，派到俄烏戰場上去訓練！」不然找瓦格納來訓練，也比這個有用。瓦格納在俄烏戰場，已經變成全世界不分哪個國家，所有部隊訓練的教材。

蔡正元強調，要打城鎮作戰，這是經典案例，要打防禦作戰或反攻作戰、據點爭奪作戰，都是標準的案例。你不請神，你請那些鬼來幹嘛？莫名其妙，等於派人去郊遊而已。武器沒有來也沒有關係，我們自己先演練。什麼叫戰爭？就是超高強度的極限運動，烏克蘭本來派女兵上戰場，後來全部召回，因為不是每個人都有那個體能。連男生都有超過一半無法負荷這種超高強度，所以要戴綠色帽子，指揮官才知道誰是菜鳥兵。

蔡正元指出，就連在戰壕裡面，新兵的頭就會不自覺地比職業軍人高8公分，死亡率就高3倍！這就要做高強度的訓練。就算真要打巷戰，也要有高度的技巧，「美國軍隊沒辦法打巷戰的啦！」美國是靠空軍優勢，但我們空軍沒優勢，海軍也沒優勢，「靠陸軍？怎麼會搞成這個局面呢？」