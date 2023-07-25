夏天酷熱難耐，停電是大家最害怕的事情之一，從事戶外活動也常因缺少電源受到限制，PHILIPS推出600W儲能行動電源，具備UPS不斷電功能，提供「戶外用電、居家備電、安全不斷電」的儲能解決方案。

PHILIPS 600W儲能行動電源支援多款家電，露營不用生火也能輕鬆烹飪。（PHILIPS提供／古明弘台北傳真）

PHILIPS 600W 儲能行動電源具備PHILIPS穩定供電管理系統(BMS)、569Wh大電量可高達 10 埠同時輸出輸入電力，兼具UPS不斷電功能，適用戶外露營與居家小家電的 600W 輸出功率(峰值1200W)，且只要 5.5 小時即可充飽。簡約外觀、灰白配色，重量僅 5.92 公斤，防滑提把方便攜帶，並且可搭配太陽能充電板使用。

PHILIPS 600W儲能行動電源，即日起至7月底預購價1萬7900元。（PHILIPS提供／古明弘台北傳真）

這款PHILIPS儲能行動電源，使用高規的磷酸鋰鐵電池與技術全面升級 BMS 系統，提供輸入/輸出穩定供電，提供110V的純正弦波如同家中插座，適用所有電器，確保電池符合1000 次充放電循環的電池健康度。此外，產品通過標檢局認證的UPS不斷電系統，立基於電池的同步充放電功能，當市電跳電或斷電時，可以確保消費者所使用的昂貴電器，仍可通過電池供電維持運作。

596Wh大電量換算約154900 mAh,相當於 15.5 個 1W mAh行動電源,供手機如iPhone 14充37次、平板 iPad充13次、運動相機如 GoPro 充90次、無人機如 DJI Mini 3 Pro 充32次等。

有哪些常用的電器能使用呢？600W 額定輸出功率，峰值可達 1200W，供車載冰箱(60W)、電風扇(30W)、小型吹風機(600W)、投影機(100~200W)、三人份電鍋(350W)、果汁機(350W)、奶瓶消毒鍋(600W)等啟動使用。除了野餐露營，外出擺攤、戶外拍攝，停電時更是神隊友。

停電時，儲能行動電源能維持基本生活運作。（PHILIPS提供／古明弘台北傳真）

3.15吋彩色大螢幕可顯示儲能行動電源充放電狀態、電池剩餘電量百分比、剩餘使用時間、充電產品所使用功率。具備過載保護、系統升溫提示符號。搭配直覺化獨立按鍵，一按顯示工作輸出埠。另外， LED 照明具備3段式設計，按壓一下開啟第一段高亮度、再按一下開啟第二段Turbo亮度，再按一下開啟第三段緊急救援閃爍亮度，再次按壓關閉。

今年8月上市的PHILIPS 600W 儲能電池，建議售價2萬6900元，即日起至7月底預購價1萬7900元，預購通路包含實體電商全通路，7月25日陸續出貨。